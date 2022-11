V živo: Celje izločilo Muro, Olimpija naprej z rezervisti, kaj bo pokazal Maribor?

Igra se šestnajstina slovenskega pokala. Že v torek so Domžale nižjeligaša Hotizo premagale s 7:0. Olimpija je v sredo popoldne s kar nekaj rezervisti v prvi postavi s 4:1 izločila Ljutomer. V obračunu prvoligašev je Celje z 2:1 premagalo Muro. Celjani so sredi prvega polčasa ostali brez Neneja. Odpeljali so ga z reševalnim vozilom, saj si je izpahnil komolec. Ali je tudi kaj zlomljenega, bodo pokazali dodatni pregledi. Ob 20.15 Maribor igra s Krko. Rezultate spremljamo v živo.

Domžale so v torek zabile sedem golov, Bravo v sredo kar devet. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Pokalno tekmovanje slovi po nepredvidljivosti. Ne manjka primerov, ko nižjeligaši pokvarijo načrte favoritom. V 1/16 finala ne manjka dvobojev, na katerih je na papirju očiten favorit. To je veljalo za Domžalčane, ki v 1. SNL niso izgubile že šest tekem zapored. Odpravile so se na gostovanje v oddaljeno Hotizo, kjer je doma vodilni član pomurske nogometne lige. Od razpoložljivih 36 je osvojil kar 34 točk. A izbranci Simona Rožmana vendarle niso imeli težav. Napredovali so s 7:0. Še višjo zmago je dosegel Bravo, ki je Britof premagal s kar 9:0, dva gola je zabil že v prvih dveh minutah.

Celje na zadnjih štirih ligaških tekmah Mure ni premagalo, v pokalu jim je zdaj na domači zelenici vendarle uspelo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Za derbi sta poskrbela Celje in Mura. Nedavna slovenska prvaka (2020 in 2021) sta imela smolo pri žrebu, brez osmine finala je tako ostal eden izmed boljših slovenskih prvoligašev, Mura. Celje je zmagalo z 2:1. Denis Popović je v prvem polčasu zadel za 1:0, Lovro Bizjak pa v drugem za 2:0. Le minuto pozneje je znižal najboljši strelec prve lige Mirlind Daku. Do konca se rezultat ni več spremenil, je pa malo manjkalo, da bi v zadnji sekundi šeste minute sodnikovega dodatka za izenačenje zadel Klemen Mihelak. Vratar Mure se je namreč zaradi strela iz kota podal v nasprotnikov kazenski prostor in žoga se je znašla prav pri njem. Iz obrata je streljal z roba kazenskega prostora, a je bil vratar Celja na pravem mestu.

Nene Foto: Grega Valančič/Sportida Tekmo je zaznamovala še grda poškodba člana Celja. Bi Nene Junior Gbamble si je sredi prvega polčasa ob padcu na zelenico izpahnil komolec. Več o poškodbi bo znano po pregledih v bolnišnici. Je pa tekmo v hudih bolečinah končal še en Celjan Charles Ikwuemesi (rama).

Olimpija je lahko proti nižjeligašu Ljutomerju spočila nekaj nosilcev igre, tako je denimo v prvi postavi začel 18-letni Vall Janković, vnuk ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Za zmago s 4:1 so za ljubljansko ekipo zadeli 19-letni Nemanja Gavrić, Samuel Pedro, Aldair Djalo in v sodnikovem dodatku Mustafa Nukić, ki je v igro vstopil v zaključku tekme.

Branilci pokalnega naslova Koprčani v 1. SNL niso zmagali že štiri tekme. V četrtek bodo absolutni favoriti v dvoboju s tretjeligaškim klubom Haloške Cirkulane.