V živo: Bravo zabil devet golov, Celje zdaj gosti Muro

Med tednom se igra šestnajstina slovenskega pokala. V torek so od prvoligašev nastopile Domžale in nižjeligaša Hotizo premagale s 7:0. Olimpija bo v sredo pričakala Ljutomer, Maribor novomeško Krko, za derbi pa bosta poskrbela Celje in Mura. Cirkulane bodo v četrtek gostovale pri branilcu pokalne lovorike Kopru.

Pokalno tekmovanje slovi po nepredvidljivosti. Ne manjka primerov, ko nižjeligaši pokvarijo načrte favoritom. V 1/16 finala ne manjka dvobojev, na katerih je na papirju očiten favorit. To je veljalo za Domžalčane, ki v 1. SNL niso izgubile že šest tekem zapored. Odpravile so se na gostovanje v oddaljeno Hotizo, kjer je doma vodilni član pomurske nogometne lige. Od razpoložljivih 36 je osvojil kar 34 točk. A izbranci Simona Rožmana vendarle niso imeli težav. Napredovali so s 7:0. Še višjo zmago je dosegel Bravo, ki je Britof premagal s kar 9:0.

Pokalna poslastica v Celju, Olimpija in Maribor doma

Albert Riera poskuša Olimpijo popeljati do dvojne krone. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Največ tekem bo odigranih v sredo. Vodilni prvoligaš Olimpija bo v Stožicah pričakal Ljutomerčane, povratnike v tretjo ligo. V Ljubljano prihaja veliko njihovih navijačev, tako da se obeta pokalni spektakel, v katerem bi lahko trener zmajev Albert Riera odpočil nekaj najboljših igralcev pred zahtevnim gostovanjem v Domžalah.

V Ljudski vrt prihaja novomeška Krka, ki je pod vodstvom hrvaškega stratega Maria Carevića odlično vstopila v sezono, v zadnjih krogih pa popustila in zaostala za vrhom. Mariborčani so z zadnjo zmago nad Muro (5:1) nakazali, da bi lahko v prihodnje pogosteje razvajali navijače, kot so to počeli v prejšnjih mesecih. V mestu ob Dravi še vedno odmeva vrnitev Josipa Iličića, ki bi lahko dočakal novo priložnost za nastop.

Bo Josip Iličić v sredo zvečer zaigral tudi proti novomeški Krki? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Za derbi 1/16 finala bosta poskrbela Celje in Mura. Nedavna slovenska prvaka (2020 in 2021) sta imela smolo pri žrebu, brez osmine finala bo ostal eden izmed boljših slovenskih prvoligašev. Zanimivo je, da je pri Celjanih v uvodnih pokalnih nastopih kar osem zadetkov dosegel Gregor Bajde.

Branilci pokalnega naslova Koprčani v 1. SNL niso zmagali že štirikrat zapored. V četrtek bodo absolutni favoriti v dvoboju s tretjeligaškim klubom Haloške Cirkulane.

Tekme med Slatino Radenci in Kety Emmi & Impol Bistrico ne bo, saj so Radenčani vodstvo tekmovanja obvestili, da ne morejo zagotoviti zadostnega števila igralcev.