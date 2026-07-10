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Avtor:
STA

Petek,
10. 7. 2026,
17.15

Osveženo pred

16 minut

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Jorge Jesus Portugalska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Petek, 10. 7. 2026, 17.15

16 minut

Jorge Jesus

Po razočaranju na mundialu Portugalska že izbrala novega selektorja

Avtor:
STA

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Jorge Jesus | Jorge Jesus | Foto Guliverimage

Jorge Jesus

Foto: Guliverimage

Jorge Jesus je novi selektor portugalske nogometne reprezentance, je sporočila tamkajšnja zveza (FPF). Enainsedemdesetletni strokovnjak bo vodenje izbrane vrste prevzel po razočaranju na svetovnem prvenstvu, na katerem je Portugalska izpadla v osmini finala proti Španiji (0:1).

Poraz je bil zadnji na klopi za donedavnega selektorja Roberta Martineza. Dvainpetdesetletni Španec je bil med svetovnem prvenstvu tarča številnih kritik, po porazu proti Španiji pa je najavil odhod. Pozneje je to potrdil tudi FPF.

Ta se je zdaj, kot so pred časom že poročali portugalski mediji, zatekel k izkušenemu Jorgeju Jesusu, ki je nazadnje vodil savdski Al Nassr. Tam si kruh služi tudi zvezdnik portugalske reprezentance, 41-letni Cristiano Ronaldo, ki je bil prav tako pod plazom kritik športne javnosti.

Jesus je v karieri vodil številne klube v domovini, od velikanov tudi Benfico in Sporting. Leta 2018 se je prvič podal v tujino in vodil savdski Al Hilal, brazilski Flamengo, turški Fenerbahče in pred prihodom k Al Nassru še enkrat Al Hilal.

S portugalsko zvezo je podpisal pogodbo do konca sezone 2030/31.

Jorge Jesus Portugalska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
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