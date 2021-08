Po nove tri točke tokrat še brez Messija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pariški velikan je že do zdaj izpeljal enega najodmevnejših prestopnih rokov, odlično pa so nogometaši iz francoske prestolnice odprli tudi prvenstvo, kjer jih na vrhu lestvice najdemo s presenetljivima Angersem in Clermontom, ki sta prav tako dobila uvodni srečanji. PSG bo v tretjem krogu odigral uvodno srečanje, v gosteh pa se bo danes udaril z Brestom.