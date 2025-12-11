Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Četrtek,
11. 12. 2025,
21.30

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,26

Natisni članek

Natisni članek
FC Haka

Četrtek, 11. 12. 2025, 21.30

1 ura, 4 minute

FC Haka

Po izpadu iz prve lige trije mladoletniki zažgali stadion

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,26
FC Haka | Stadion Hake je sprejel 3.400 navijačev. | Foto Guliverimage

Stadion Hake je sprejel 3.400 navijačev.

Foto: Guliverimage

Najuspešnejši finski nogometni klub Haka je izpadel iz prve lige. Trije mladoletni navijači tega niso najbolje prenesli in so podtaknili ogenj pod tribuno. Ta je zgorela v celoti.

FC Haka, ustanovljen leta 1934, je devetkratni finski prvak, ima tudi 12 pokalnih lovorik. Še lani je igral v kvalifikacijah za konferenčno ligo, letos pa je imel precej slabšo sezono. Na 22 tekmah državnega prvenstva so zmagali samo štirikrat in izpadli iz prve lige. Tega trije mladoletni navijači niso najbolje prenesli in so na stadionu Tehtaan Kenttä v kraju Valkeakoski, 150 kilometrov severno od Helsinkov, zanetili požar. Pogorela je ena od tribun. Policija je sporočila, da je trojica dejanje priznala. Incident obravnavajo kot požig. Vsi so mlajši od 15 let, tako da jih po finskih zakonih kazensko ne morejo preganjati.

FC Haka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.