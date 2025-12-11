Po izpadu iz prve lige trije mladoletniki zažgali stadion

Najuspešnejši finski nogometni klub Haka je izpadel iz prve lige. Trije mladoletni navijači tega niso najbolje prenesli in so podtaknili ogenj pod tribuno. Ta je zgorela v celoti.

FC Haka, ustanovljen leta 1934, je devetkratni finski prvak, ima tudi 12 pokalnih lovorik. Še lani je igral v kvalifikacijah za konferenčno ligo, letos pa je imel precej slabšo sezono. Na 22 tekmah državnega prvenstva so zmagali samo štirikrat in izpadli iz prve lige. Tega trije mladoletni navijači niso najbolje prenesli in so na stadionu Tehtaan Kenttä v kraju Valkeakoski, 150 kilometrov severno od Helsinkov, zanetili požar. Pogorela je ena od tribun. Policija je sporočila, da je trojica dejanje priznala. Incident obravnavajo kot požig. Vsi so mlajši od 15 let, tako da jih po finskih zakonih kazensko ne morejo preganjati.

FC Haka, one of Finland's biggest clubs was relegated. In protest 3 minors sets the home ground to fire.pic.twitter.com/HffEmWfG19 — Total Football (@TotalFootbol) December 11, 2025