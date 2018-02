Nenavaden gol Roberta Berića, ki je ukradel zmago velikemu Marseillu #video

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Kot prvi od slovenskih reprezentantov in nogometašev na delu v tujini je v petek nase opozoril Robert Berić, ki je v Franciji zadel za točko Saint Etienna proti Marseillu. Krčanu je to uspelo na nenavaden način. Kevin Kampl je v Nemčiji RB Leipzigu pomagal do nove zmage. Na nogometni oder se vrača tudi Matjaž Kek, ki bo končal zimski premor in z Rijeko nadaljeval nastopanje v hrvaški prvI ligi.

Slovenska trenerja, ki delata v tujini:

Matjaž Kek: po skoraj dveh mesecih zimskega premora se ta konec tedna nadaljuje hrvaško prvenstvo, v katerem Rijeka brani naslov, a ga je verjetno že zapravila. Po prvi polovici je namreč šele četrta, za vodilnim zagrebškim Dinamom pa zaostaja za kar 15 točk. Začenja v soboto, ko bo ob 15. uri gostila Istro, kar je njena prva uradna tekma po 55 dneh.

Kek je prav ta teden v klub pripeljal zvenečo okrepitev, do konca sezone je pogodbo z Rijeko podpisal nekdanji zvezdnik evropskega nogometa, Bolgar Valerij Bojinov, a nekdanji napadalec Fiorentine, Juventusa in Manchester Cityja še ni registriran, zato tokrat še ne bo mogel nastopiti.

Rijeka ima veliko več možnosti za lovoriko v pokalu, v katerem prav tako brani naslov, saj se je uvrstila v polfinale. Za veliki finale se bo pomerila z Dinamom, prvo tekmo pa na svojem štadionu odigrala 25. februarja.

Slaviša Stojanović: tudi latvijsko prvenstvo miruje. Lani je nekdanji slovenski selektor Rigo v prvenstvu popeljal do tretjega mesta in preboja v Evropo, v pokalnem tekmovanju pa je izgubil v finalu. Najverjetneje bo Rigo vodil tudi v prihodnji sezoni, ki se začne marca.

Slovenski reprezentanti v tujini:

Jan Oblak bo skušal še tretjič v nizu v španskem prvenstvu ohraniti nedotaknjeno mrežo Atletica. Foto: Reuters

Vratarji:

Vid Belec: na morebitni debi v vrstah Sampdorie, h kateri je prišel januarja iz Beneventa, bo moral še počakati, saj še vedno nima pravice nastopa zaradi rdečega kartona, ki ga je dobil ob svojem zadnjem nastopu v majici nekdanjega kluba. Sampdoria bo v prvi italijanski ligi sicer dejavna v nedeljo ob 15. uri, ko bo gostila Hellas Verono.

Jan Koprivec: po neverjetnih enajstih prvenstvenih tekmah brez zmage je Pafos v prvi ciprski ligi le dočakal poln izkupiček in se v torek znesel nad Arisom, ki ga je v gosteh premagal kar s 6:0. Nove točke bo poskušal osvojiti v nedeljo ob 14. uri, ko bo gostil Apoel.

Jan Oblak: z Atleticom, ki je najbližji zasledovalec vodilne Barcelone v španskem prvenstvu, in ima pred tretjeuvrščeno Valencio že devet točk prednosti, bo do nove zmage in tretje nedotaknjene mreže v prvenstvu v nizu poskušal priti v soboto, ko bo ob 16.15 gostoval pri zadnjeuvrščeni Malagi, ki zmage v prvenstvu ne pozna že sedem tekem v nizu. Slovenski zvezdnik bo za goste seveda branil vso tekmo in poskušal ohraniti status vratarja z najmanj prejetimi goli v ligi. Do zdaj jih je na 22 tekmah prejel samo devet.

Nejc Skubic naj bi v Turčiji prvič zaigral z enim najboljših afriških nogometašev vseh časov Samuelom Eto Foto: Reuters

Branilci:

Boštjan Cesar: s Chievom, ki v italijanski prvi ligi ni zmagal že devet tekem zapored, bo v nedeljo ob 15. uri gostil Genoo. Kapetan Slovenije naj bi tudi tokrat tekmo začel na klopi.

Antonio Delamea Mlinar: New England Revolution se po rednem delu lige MLS, ki ga je bilo konec v drugi polovici lanskega oktobra, ni uvrstil v končnico. Prvi Slovenec, ki je zaigral v ligi MLS, je lahko s prvo sezono v ZDA vseeno zelo zadovoljen. Navijači njegovega kluba so ga izbrali za najboljšega posameznika sezone. Nova sezona severnoameriške profesionalne lige se bo začela v začetku marca.

Bojan Jokić: rusko prvenstvo se bo nadaljevalo v začetku marca. Ufa bo tako v nedeljo, 4. marca, v 21. krogu gostila moskovski Dinamo.

Miha Mevlja: jesenski del sezone v ruski premier ligi je z Zenitom končal na drugem mestu. Zbral je osem prvenstvenih nastopov. Elitna ruska liga se bo nadaljevala v začetku marca.

Aljaž Struna: s Palermom, ki se bori za uvrstitev v prvo ligo in je trenutno na tretjem mestu drugoligaške lestvice, bo na delu šele v ponedeljek ob 20.30, ko bo doma gostil Foggio, ki je trenutno na 15. mestu na lestvici.

Miral Samardžić: prvi del sezone v ruski premier ligi je z Anžijem Mahačkalo končal na 15., predzadnjem mestu. Zbral je deset prvenstvenih nastopov in zabil en gol. Elitna ruska liga se bo nadaljevala v začetku marca.

Nejc Skubic: Konyaspor, ki v prvi turški ligi zmage ne pozna že pet tekem v nizu in je trenutno šele predzadnji, bo nujne točke lovil v nedeljo ob 14. uri pri Alanyasporu. Slovenski bočni branilec, ki je prejšnji krog dosegel že šesti prvenstveni gol sezone, bo igral od prve minute. Konyaspor tudi tokrat ne bo mogel računati na velikega zvezdnika, ki ga je v klub pripeljal zadnji dan zimskega prestopnega roka. Samuel Eto'o, nekdanji zvezdnik Barcelone, Interja, Chelseaja in še nekaterih klubov ima namreč težave s poškodbo.

Lahko Valter Birsa Chievu pomaga prekiniti niz brez zmage, ki zdaj traja že kar devet tekem? Foto: Getty Images

Vezisti:

Valter Birsa: pri nedeljski domači tekmi Chieva proti Genoi v prvi italijanski ligi, ki se bo začela ob 15. uri, naj bi tudi tokrat sodeloval od prve minute.

Rene Krhin: z Nantesom, ki pod vodstvom priznanega italijanskega trenerja Claudia Ranierija vztraja na visokem petem mestu v francoski prvoligaški konkurenci, bo v ognju v nedeljo, ko bo ob 17. uri gostil v tej sezoni skromni Lille, ki se bori za obstanek. Izkušeni slovenski vezist naj bi tudi tokrat igral od prve minute.

Jasmin Kurtić: v soboto ob 15. uri bo v prvi italijanski ligi s Spalom gostil Milan in upal na prvo zmago ob četrtem nastopu v dresu novega kluba, h kateremu je prišel pozimi. Igral naj bi od prve minute.

Jan Repas: v zadnjih šestih prvenstvenih tekmah Caena je nastopil le enkrat in zbral mizernih šest minut igre. Upa, da morda kaj več priložnosti dobi v soboto, ko bo s soigralci v prvi francoski ligi ob 20. uri gostoval pri Guingampu, a več ali manj je jasno, da bo tudi tokratno tekmo začel na klopi Caena.

Rajko Rotman: potem ko je bil v prvem delu sezone nezamenljiv člen ekipe Götzepeja, se je njegov status v letošnjem letu poslabšal. Na zadnjih treh tekmah ni odigral niti minute (na prvi zaradi tega, ker zaradi kartonov ni imel pravice nastopa). Tudi sobotno tekmo prve turške lige proti Osmanlisporju, ki se bo začela ob nekoliko nevsakdanji uri (11.30), naj bi začel na klopi.

Benjamin Verbič: s kijevskim Dinamom, v katerega je za štiri milijone evrov prišel pozimi, je v sklepnem delu priprav na drugi del sezone, v katerem bo velikan ukrajinskega nogometa na vrhu prvenstvene lestvice lovil Šahtar Doneck. Ukrajinsko prvenstvo se bo nadaljevalo prihodnji konec tedna.

Josip Iličić je v odlični formi. Atalanti bo pomagal do tretje prvenstvene zmage v nizu. Foto: Getty Images

Napadalci:

Roman Bezjak: po prihodu v Jagiellonio Bialystok, pri katerem bo imel slovensko družbo rojakov Nemanje Mitrovića in Dejana Lazarevića, bo prvo tekmo odigral v ponedeljek, ko bo trenutno četrtouvrščeno moštvo poljske prve lige ob 18. uri gostovalo pri Piastu Gliwice in odigralo prvo prvenstveno tekmo v letošnjem letu. Igral naj bi od prve minute.

Josip Iličić: z Atalanto, ki je v dobri formi, bo poskušal priti do tretje zmage v nizu v prvi italijanski ligi. V nedeljo ob 15. uri ga čaka gostovanje pri Crotoneju, ki se bojuje za obstanek. V zadnjem obdobju je najboljši posameznik moštva iz Bergama, zato bo seveda tudi tokrat igral od prve minute.

Tim Matavž: po tem, ko so mu ta teden potrdili kazen štirih tekem suspenza in je prvo tekmo Vitesseja že izpustil (četrtkov poraz proti ADO Den Haagu), ga ne bo zraven niti v nedeljo, ko bo Vitesse v prvi nizozemski ligi ob 14.30 gostil Feyenoord. Na igrišča se bo lahko primorski napadalec, ki je z devetimi goli najboljši strelec svojega moštva, vrnil 4. marca, ko ga s soigralci čaka domača tekma proti slovitemu Ajaxu.

Andraž Šporar: z novim klubom, slovaškim prvoligašem Slovanom iz Bratislave, h kateremu je malo za njim januarja prestopil tudi nekdanji soigralec iz Olimpije Kenan Bajrić, je v sklepnem delu priprav na drugi del sezone, ki se bo na Slovaškem nadaljevala prihodnji konec tedna.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na zadnjem reprezentančnem seznamu zdaj že nekdanjega selektorja Srečka Katanca za tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 proti Škotski v Ljubljani 8. oktobra lani. Novega selektorja Tomaža Kavčiča prva tekma čaka 23. marca, in sicer prijateljska tekma proti Avstriji v Celovcu.

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Gol Roberta Berića proti Marseillu:

Doesn't matter how it goes in, as long as it goes in!



Robert Beric proves that adage with a chest goal against Marseille pic.twitter.com/3tpV2BzqFa — Goal (@goal) February 9, 2018