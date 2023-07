Po 13 letih je zapustil angleško ligo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Wilfried Zaha, nogometaš Slonokoščene obale, je po 13 sezonah zapustil angleško prvenstvo premier league in in bo kariero nadaljeval v Turčiji. Kot so potrdili pri turškem prvaku Galatasarayu, je Zaha s klubom iz Istanbula podpisal triletno pogodbo, na sezono pa naj bi zaslužil okoli 4,3 milijona evrov.