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Avtor:
STA

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
13.14

Osveženo pred

9 minut

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Natisni članek
Andrea Pirlo

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 13.14

9 minut

Pirlo potrdil, da ni več kandidat za selektorje Italije

Avtor:
STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Andrea Pirlo | Foto Reuters

Foto: Reuters

Andrea Pirlo je potrdil, da ni več kandidat za mesto selektorja italijanske nogometne reprezentance. Svetovni prvak iz leta 2006 je odločitev danes sporočil na družbenem omrežju Instagram in se odzval tudi na obtožbe glede njegovega sponzorskega sodelovanja z rusko družbo za športne stave Fonbet, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

"V zadnjih dneh sem z veliko grenkobe spremljal javno razpravo o sebi," je zapisal nekdanji zvezdnik azzurrov in poudaril, da je tako v igralski kot trenerski karieri vedno deloval v skladu z zakonodajo držav, v katerih je opravljal svoje delo, hkrati pa spoštoval vse podpisane pogodbe.

Pirlo je pojasnil, da je sodelovanje z omenjeno rusko stavnico nastalo v času njegovega dela v Združenih arabskih emiratih, ter da je bilo izključno komercialne in športne narave.

"Pripisovati temu politični pomen pomeni, da mi pripisujejo stališča, ki jih nikoli nisem izrazil in niso moja," je v zvezi s tem zapisal Pirlo, nekdanji sijajni igralec sredine igrišča v dresih Brescie, Interja Milana, Reggine, Brescie, Milana in Juventusa v domovini ter New Yorka v ZDA.

Po njegovem umiku se kot glavna kandidata za selektorski položaj omenjata Roberto Mancini in Antonio Conte, potem ko je ponudbo pred kratkim zavrnil Španec Josep Guardiola.

Italijanska nogometna zveza bi se lahko znašla pred novo težavo. Italijanski mediji poročajo, da naj bi Paolo Maldini, ki je bil pred kratkim imenovan za tehničnega direktorja reprezentance, krovni zvezi sporočil, da brez Pirla ne namerava sodelovati pri načrtovani prenovi reprezentančnega sistema.

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