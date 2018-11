Oglas, ki je na Hrvaškem dvignil ogromno prahu

Gre za licitacijo, začetna cena katere je 7.500 evrov, ponudnik kolajne pa se na portalu saleroom.hr ni identificiral. Licitacija, ki jo prireja Agon Sports World, je napovedana za 7. in 8. december. "Takih kolajn je samo 30," piše v oglasu.

"Ne verjamem, da bi kdo od nogometašev prodajal tako stvar, vsi so dobro situirani," je za Večernji list dejal selektor reprezentance iz leta 1998 Čiro Blažević in nadaljeval: "Morda gre za ukradeno kolajno. Zagotovo se bo razvedelo, take reči ne ostanejo skrite."

Oglasili so se tudi pri Hrvaški nogometni zvezi (HNS), kjer menijo, da so kolajne zasebno lastništvo in da lahko vsak, ki jo ima, z njo dela, kar hoče. Špekulirati o njeni avtentičnosti nočejo: "Nismo je videli, nihče nam je ni pokazal za oceno," so za francosko tiskovno Agencijo (AFP) odgovorili na zvezi in dodali, da je na Hrvaškem teh odličij 29. Kje je 30., ne vedo.

Takole je videti oglas, ki je na Hrvaškem dvignil prah. Foto: zajem zaslona

"Nekdo je v velikih težavah, če prodaja tak spomin. Sam je ne bi prodal za noben denar," pa je dejal Boris Nemec, ki je bil leta 1998 zdravnik reprezentance, v kateri so igrali Zvonimir Boban, Davor Šuker, Robert Jarni, Slaven Bilić, Igor Štimac, Mario Stanić in drugi.

Tretje mesto je bil do letos največji uspeh hrvaške reprezentance, letos pa ga je še izboljšala, na svetovnem prvenstvu v Rusiji je zasedla drugo mesto.