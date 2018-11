Odštevamo do ustoličenja Matjaža Keka

Matjaž Kek, ki je bil selektor Slovenije že med letoma 2007 in 2011, se na klop reprezentance vrača po sedmih letih. Pred tem je v vlogi selektorja poskrbel za enega odnajvečjih uspehov v zgodovini slovenskega nogometa, ko je Slovenijo popeljal na svetovno prvenstvo 2010 in tam prišel do prve zmage ob tretjem nastopu na velikih tekmovanjih.

Slovenijo je 57-letni Mariborčan, ki je pred tem osvojil dva naslova državnih prvakov z vijoličastimi, pohvali pa se lahko tudi z eno pokalno lovoriko, vodil na 49 tekmah, v katerih je zbral po 20 zmag in porazov, ob tem pa 19 remijev. Po odhodu s slovenske klopi je bil krajši čas trener Al Ittihada iz Savdske Arabije, kar pet let in pol pa je prebil na klopi Rijeke, ki ji je prinesel štiri lovorike in z njo trikrat igral v skupinskem delu lige Europa. Lani je z Rijeko osvojil tudi prvi naslov hrvaškega prvaka v njeni zgodovini.

Žreb kvalifikacijskih skupin za evropsko prvenstvo 2020 bo že to nedeljo na Irskem. Foto: Reuters

Že v nedeljo mora v Dublin

Z njene klopi je odšel v začetku prejšnjega meseca, zdaj pa prihaja na čelo slovenske reprezentance, ki je v krizi. Pod vodstvom prejšnjega selektorja Tomaža Kavčiča, ki ga je novembra na dveh tekmah začasno zamenjal Igor Benedejčič, je iz C-ige novoustanovljene lige narodov izpadla v D-ligo.

Delo bo Kek začel marca prihodnje leto, ko se začnejo kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020. Žreb skupinskega dela kvalifikacij za naslednje evropsko prvenstvo bo že to nedeljo v Dublinu.

