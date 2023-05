Odločitev lahko pade danes v Rimu ali jutri v Vidmu

Lazio (61 točk) je izgubil zadnji dve tekmi, tudi proti 11. Sassuolo mu ne bo lahko. Poraz ali remi bi pomenil, da je Napoli prvak še pred svojo četrtkovo tekmo v Vidmu. Napoli ima 79 točk, je pa na zadnjih petih tekmah zmagal samo dvakrat (poraz in dva remija). Udinese je po odličnem začetku sezone v prostem padu: na zadnjih petih tekmah imajo zmago, poraz in tri remije. Jaka Bijol, Sandi Lovrić in soigralci so zdrsnili na 13. mesto.

