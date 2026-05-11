M. P.

11. 5. 2026,
16.00

48 minut

Matevž Vidovšek NZS NK Olimpija NK Maribor Prva liga Telemach 1. SNL

Odziv NZS na dogajanje na večnem derbiju v Ljudskem vrtu

NZS ostro obsodila početje navijačev v Ljudskem vrtu

derbi viole NK Maribor | Po drugi prekinitvi zaradi metanja pirotehnike na zelenico je delat večni derbi predčasno končal. | Foto Aleš Fevžer

Po drugi prekinitvi zaradi metanja pirotehnike na zelenico je delat večni derbi predčasno končal.

Foto: Aleš Fevžer

Ni še jasno, s kakšnim rezultatom bo registrirana sobotna prekinjena tekma med Mariborom in Olimpijo. Predvidevamo, da z 0:3 v prid ljubljanske ekipe. Čakamo tudi še izrečene kazni disciplinskega organa NZS. So se pa oglasili iz vodstva Nogometne zveze Slovenije in ostro obsodili početje navijačev v Ljudskem vrtu.

"Nogometna zveza Slovenije najostreje obsoja dogodke, ki so privedli do prekinitve sobotnega prvenstvenega derbija med NK Maribor in NK Olimpija Ljubljana v Ljudskem vrtu. Vsako dejanje, ki ogroža varnost igralcev, strokovnih štabov, sodnikov, gledalcev ali drugih udeležencev športnega dogodka, je nesprejemljivo in nima mesta na nogometnih igriščih. Metanje pirotehnike na igrišče ter posledična prekinitev tekme predstavljata resno kršitev športnih pravil, varnostnih standardov in vrednot, ki jih nogomet kot šport zagovarja," je NZS zapisala v sporočilu za javnost.

Matevžu Vidovšku je pirotehnika počila tik ob ušesu. | Foto: Aleš Fevžer Matevžu Vidovšku je pirotehnika počila tik ob ušesu. Foto: Aleš Fevžer "Nogometna zveza Slovenije poudarja, da je varnost vseh udeležencev absolutna prioriteta. Posebej zaskrbljujoče je, da so bila dejanja posameznikov usmerjena neposredno v prostor, kjer so se nahajali igralci, kar bi lahko povzročilo resne poškodbe. Ob tem izražamo podporo vsem akterjem tekme, ki so bili izpostavljeni nevarnosti."

"NZS spoštuje strast in predanost navijačev, ki pomembno soustvarjajo atmosfero slovenskega nogometa, vendar mora navijanje vedno ostati v okvirih športnega, odgovornega in varnega vedenja. Nobeno nezadovoljstvo zaradi športnih rezultatov ne more upravičiti ravnanj, ki ogrožajo zdravje ljudi in mečejo slabo luč na slovenski nogomet."

"Primer bodo v skladu z disciplinskimi in tekmovalnimi predpisi obravnavali pristojni organi Nogometne zveze Slovenije, ki bodo po preučitvi vseh okoliščin sprejeli ustrezne odločitve." Običajno disciplinski organ NZS kazni izreče do srede. "Nogometna zveza Slovenije ob tej priložnosti ponovno poziva vse deležnike, klube, navijaške skupine, igralce in organizatorje tekem, k skupnemu prizadevanju za varno, spoštljivo in športno okolje, ki bo v ponos slovenskemu nogometu."

