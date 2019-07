Novo poletje, stara zgodba. Juventus nakupuje, brez da bi plačal.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Juventusu so v zadnjih letih dokazali, da so mojstri prestopov, za katere jim ni treba plačati odškodnine. Po številnih nakupih, ki so se izkazali za sijajne, je danes serijski italijanski prvak predstavil novo zvenečo okrepitev, ki je v Torino prišla zastonj. To je donedavni vezist PSG Adrien Rabiot.

V ponedeljek je podpisal štiriletno pogodbo, v torek pa so ga pri Juventusu že predstavili kot svojega novega člana. Adrien Rabiot, čigar mama, ki je tudi njegova menedžerka, je pred meseci poskrbela, da se je sprl z vodstvom PSG in v drugi polovici sezone sploh ni igral, je najnovejša okrepitev italijanskih prvakov.

Po poteku pogodbe s PSG, pri katerem je bil od mladincev in zanj odigral 240 tekem v vseh tekmovanjih, se ta tehnično zelo dobro podkovani vezist brez odškodnine seli k Juventusu. No, nekaj denarja je ta vseeno moral nakazati na račun njegovega prihoda, a ne v Pariz, ampak v nogometašev žep. Mama se je očitno spet izkazala kot trda pogajalka in poskrbela, da je njen sin ob prihodu v Torino dobil bonus v višini desetih milijonov evrov. Ob letni plači v višini sedmih milijonov evrov, za katero se je 24-letnik, ki utegne biti v prihodnosti še kako velika okrepitev za Juventus, dogovoril.

Rabiot, ki se lahko pohvali tudi s šestimi nastopi v majici francoske reprezentance, za katero pa v zadnjem času ne igra in še nekaj časa verjetno tudi ne bo (pred začetkom lanskoletnega svetovnega prvenstva ga je Didier Deschamps uvrstil v čakalnico, a se je selektorju zahvalil in odšel na počitnice), je tako nov v nizu nogometašev zvenečih imen, za katere pri Juventusu niso plačali niti evra odškodnine.

Adrien Rabiot bo pri Juventusu nosil dres s številko 25:

Seznam je res dolg: Pogba, Pirlo, Khedira, Alves ...

Na podoben način so Torinčani že letos poleti k sebi zvabili odličnega valižanskega reprezentanta Aarona Ramseyja, ki je prišel po letih navduševanja v majici Arsenala. Lani je prišel Nemec Emre Can iz Liverpoola. Leto pred tem brazilski zvezdnik Dani Alves iz Barcelone, še leto pred tem še en Nemec Sami Khedira iz Real Madrida in novopečeni vratar Barcelone Neto, ki je takrat prišel iz Fiorentine.

Tako Paul Pogba, s katerim so potem pri Juventusu zaslužili 105 milijonov evrov, kot Andrea Pirlo sta v Torino prišla zastonj. Foto: Reuters

Leta 2014 Torinčani niso plačali odškodnine za Kingsleyja Comana, ki so ga potem tri leta pozneje za 21 milijonov evrov prodali v Bayern München, še boljši posel pa jim je uspel leta 2012, ko niti evra niso plačali Manchester Unitedu za Paula Pogbaja, ki so ga potem štiri leta pozneje prodali prav na Old Trafford za rekordno odškodnino 105 milijonov evrov.

V seriji nogometašev, ki so v Torino prišli brez odškodnine, pa moramo prav gotovo uvrstiti tudi Andrea Pirla, ki je črnobelo majico oblekel leta 2011, ko je prišel iz Milana, in potem v naslednjih štirih letih v Torinu pustil globok pečat.