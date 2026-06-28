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Avtor:
Ž. L.

Nedelja,
28. 6. 2026,
9.28

Osveženo pred

36 minut

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NK Olimpija NK Olimpija Prva liga Telemach Luis Perea Atletico Madrid

Nedelja, 28. 6. 2026, 9.28

36 minut

Nogometna tržnica 28. junij

Nove španske moči v Olimpiji: prihaja otrok Atletico Madrida

Avtor:
Ž. L.

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Luis Perea, NK Olimpija | Luis Perea je novi nogometaš Olimpije. | Foto NK Olimpija Ljubljana

Luis Perea je novi nogometaš Olimpije.

Foto: NK Olimpija Ljubljana

Na vhodnih vratih Stožic je zelo pestro. V nedeljskem jutru je iz Stožic prišla novica, da je vrste Olimpije okrepil Luis Perea, 28-letni vezist iz Španije.

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Prenova ljubljanske zasedbe se nadaljuje. Mišo Brečko je trener Olimpije šele dobra dva tedna, a je na treningih pozdravil že sedmega novinca. Dres Olimpije bo v prihodnji sezoni nosil tudi Luis Perea, 28-letni Španec, ki je velik del svojega nogometnega šolanja opravil pri v mladinskem pogonu Atletico Madrida.

Perea je 191 centimetrov visoki vezist, ki je nazadnje igral v poljskem državnem prvenstvu. V minuli sezoni je nosil dres kluba Arka Gdynia, vknjižil je 20 nastopov in se podpisal pod en zadetek. Pred tem je v veliki meri igral na domačih tleh; prve korake je naredil v šoli Raya Vallecana, tri leta se je nato kalil pri madridskem Atleticu, na člansko raven pa je zakorakal pri Osasunu.

Dvakrat se je veselil naslova v španski drugoligaški konkurenci, poleg Osasune mu je to uspelo še pri Leganesu v sezoni 2023/24, med špansko nogometno elito je zbral tri nastope, kot posojen nogometaš pa je nekaj izkušenj nabral tudi pri grški Kreti.

"Zelo sem vesel, da sem postal del Olimpije. Igrati za klub s tako bogato tradicijo mi ni le v veliko veselje, ampak tudi v veliko čast. Olimpija ima jasen cilj in naredil bom vse, da ga skupaj z ekipo tudi dosežemo. Skupaj z navijači želimo iti iz zmage v zmago in si priboriti vrnitev v evropska tekmovanja. To je naš cilj in pripravljen sem," je ob podpisu pogodbe povedal nogometaš, ki bo pri Olimpiji nosil številko 6.

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