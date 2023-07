Nova prestopna bomba: še drugi Hrvat v dresu angleških prvakov

Hrvaški nogometaš Joško Gvardiol bo po novem nosil dres Manchester Cityja. Kot poročajo tuji mediji, je Gvardiol v sredo prestal prvi del zdravniškega pregleda na Otoku in je tik pred podpisom pogodbe ter selitvijo iz RB Leipziga. 21-letni branilec se je sicer s Cityjem glede osebnih zahtev dogovoril že pred mesecem dni, a sta kluba v tem času usklajevala podrobnosti prestopa in odkupne klavzule, saj je Gvardiola pogodba z Leipzigom vezala vse do leta 2027, nemški klub pa naj bi za prestop zahteval vsaj sto milijonov evrov. Podrobnosti pogodbe za zdaj še niso znane.

Gvardiol bo s prestopom postal drugi Hrvat, ki je v poletnem prestopnem roku okrepil angleškega velikana. Ta je v pretekli sezoni osvojil angleško prvenstvo, ligo prvakov in tudi angleški pokal. Že pred 21-letnim branilcem je namreč klub okrepil tudi Mateo Kovačić, ki se je v Manchester City preselil iz Chelseaja.

Še eden izmed nogometašev v nizu, ki bodo kariero nadaljevali v Savdski Arabiji, je postal Anglež Jordan Henderson, ki bo dres Liverpoola po novem zamenjal za dres Al Ettifaqa. Tega je letos poleti prevzel Steven Gerrard, tako da bosta Henderson in Gerrard, ki sta bila nekaj časa soigralca pri Liverpoolu, zdaj združila moči kot trener in igralec. Po poročanju angleških medijev, naj bi Al Ettifaq Liverpoolu za 33-letnega Angleža odštel slabih 14 milijonov evrov.

