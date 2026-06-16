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Avtor:
Ž. L.

Torek,
16. 6. 2026,
15.30

Osveženo pred

38 minut

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NK Olimpija NK Olimpija Prva liga Telemach Xande Silva Mišo Brečko

Torek, 16. 6. 2026, 15.30

38 minut

Xande prihaja kot prost nogometaš

Nova okrepitev Olimpije že v Ljubljani, med zmaji še en Brazilec

Avtor:
Ž. L.

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Mišo Brečko | Mišo Brečko bo na treningih pozdravil novega Brazilca. | Foto NK Olimpija Ljubljana

Mišo Brečko bo na treningih pozdravil novega Brazilca.

Foto: NK Olimpija Ljubljana

Nogometaši Olimpije so v ponedeljek opravili s prvim treningom pod vodstvom novega trenerja Miša Brečka, ta pa bo v ekipi zmajev kmalu uradno pozdravil drugo poletno okrepitev. V Ljubljano je že prispel 25-letni brazilski krilni napadalec Xande.

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Nekdanji slovenski reprezentant Mišo Brečko se v tem tednu prvič preizkuša v vodenju treningov članske ekipe. Nekdanji odlični bočni branilec je sprejel izziv športnega direktorja Olimpije Necata Aygüna in sedel na vroči stol v zmajevem gnezdu. V ponedeljek je v Stožicah vodil svoj prvi trening.

"Jasno je, da imamo v mislih kar nekaj stvari, a se zavedam, da ne bo šlo čez noč. Po eni strani drži, da so priprave razmeroma dolge, po drugi strani pa štiri ali pet tednov tudi hitro mine. V prvem tednu bo poudarek na spoznavanju, igralce sicer dobro poznam na daljavo, a jih moram spoznati osebno, od blizu, da si sam ustvarim neko razdelano mnenje. Potem moramo doreči, na kakšen način smo lahko s to ekipo najbolj uspešni. V glavi imam že kar nekaj idej, a vse ob svojem času," je v intervjuju za Sportal pred dnevi razlagal Brečko. Federico Rose je postal prvi poletni novinec v vrstah Olimpije, Xande bo očitno drugi. | Foto: Aleš Fevžer Federico Rose je postal prvi poletni novinec v vrstah Olimpije, Xande bo očitno drugi. Foto: Aleš Fevžer

Na uvodnih treningih je pozdravil nekaj povratnikov v zeleno-belih vrstah; z neuspešne posoje na Škotskem se je vrnil estonski napadalec Alex Tamm, znova je konkurenco na vratarskem položaju okrepil Denis Pintol, ki je v drugi polovici minule sezone branil za Primorje. Na treningih je bil med drugim opažen tudi Jordi Govea, Ekvadorec, ki se je zdel v slovenski prestolnici že pred časom dokončno prečrtan.

Prav tako je prvič z novimi soigralci treniral tudi Federico Rose, prva poletna okrepitev Olimpije. Na vhodnih vratih Stožic je medtem že naslednja.

 V prejšnji sezoni igral v Bolgariji

V Ljubljano je s svojimi zastopniki na podpis pogodbe po naših informacijah že prispel Xande, 25-letni Brazilec, ki bo zmaje okrepil kot prost nogometaš. V zadnjem letu in pol je nosil dres bolgarskega Spartaka iz Varne. V tamkajšnjem prvenstvu je v prejšnji sezoni vknjižil 37 nastopov in se podpisal pod pet zadetkov.

To je bila njegova prva avantura v Evropi in na tujih tleh nasploh. Pred tem je izkušnje nabiral v nižjih ligah brazilskega nogometa. Xande bo predvidoma zaostril konkurenco na levem krilu, ob Pedru Lucasu bo drugi Brazilec v Brečkovi četi.

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