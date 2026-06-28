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Avtorji:
Ž. L., STA

Nedelja,
28. 6. 2026,
12.41

Osveženo pred

28 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Nico Williams Španska nogometna reprezentanca

Nedelja, 28. 6. 2026, 12.41

28 minut

Težave evropskih prvakov

Nov udarec za Španijo: To je eden najhujših dni v mojem življenju

Avtorji:
Ž. L., STA

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Lamine Yamal, Nico Williams, SP 2026 | Nico Williams verjame, da prvenstvo zanj še ni končano. | Foto Reuters

Nico Williams verjame, da prvenstvo zanj še ni končano.

Foto: Reuters

Nico Williams je najnovejši španski igralec na svetovnem nogometnem prvenstvu v zdravniški oskrbi, poškodbo po zmagi z 1:0 nad Urugvajem je opisal kot "enega najhujših dni v življenju". Poškodbo je utrpel ob ostrem posredovanju Nicolasa de la Cruza.

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Dan po tekmi je Nico Williams na družbenih omrežjih zapisal: "Danes je eden najhujših dni v mojem življenju. Po zelo težkem letu sem se spet poškodoval."

Dejal je, da mu je nasprotnik povzročil poškodbo "iz frustracije, nezadovoljstva in žalosti", ki bi se ji "mogli izogniti, ker je bila popolnoma nepotrebna. A tudi to me ne bo ustavilo." Williams verjame, da turnir zanj še ni končan, in dodal: "Se vidimo čim prej na SP." Španija sprva ni izdala izjave o njegovem statusu.

Španski selektor Luis de la Fuente se medtem boji, da bi lahko napadalec Yéremy Pino zaradi poškodbe rame predčasno končal SP. Pino je v drugem polčasu v Guadalajari vstopil kot zamenjava, a se je poškodoval proti koncu tekme. Nogometaš Crystal Palacea je tekmo uspel končati, vendar bodo natančno naravo poškodbe ugotovili nadaljnji pregledi.

De La Fuente je pohvalil Pina, ker je kljub poškodbi tekmo odigral do konca, saj je Španija že opravila pet dovoljenih menjav. "Zelo sem mu hvaležen, njegovi soigralci pa so še bolj," je dejal trener in Pinov odnos označil za "junaški".

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