Na poletni nogometni tržnici je zelo vroče. Ajax je pripeljal Stevena Bergwijna in poskrbel za rekorden nakup v zgodovini nizozemskega klubskega nogometa, Manchester City je predstavil novega napadalca iz Argentine, Atletico se je v napadu okrepil z Brazilcem, dres Olimpije bo oblekel Samuel Lopes Robalo Pedro. Kaj se bo zgodilo s Cristianom Ronaldom? Novo okrepitev so predstavili tudi pri slovenskem prvoligašu Celju.

Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je ob turbulentnem začetku nove sezone poskrbel za novo okrepitev. Kot so sporočili iz kluba, bo zeleno-beli dres tri leta nosil 21-letni Samuel Lopes Robalo Pedro.

Portugalski levokrilni napadalec iz Aveira, ki ima tudi angolski potni list, je kariero začel pri Boavisti, v dresu katere je leta 2019 debitiral na tekmi z Benfico. Prav Benfica je nato postala njegov novi klub, v Lizbono je za skoraj milijonsko odškodnino odšel januarja 2020 in si uvodoma nadel dres ekipe do 23 let, so zapisali pri Olimpiji o karieri novinca v Ljubljani.

Triletno pogodbo z Olimpijo je podpisal portugalski krilni napadalec Samuel Pedro, ki se v Ljubljano seli iz vrst lizbonske Benfice.



Samuel Pedro, dobrodošel v Ljubljani! ✅️✍️🐉



Dodali so, da je zanjo odigral 15 tekem, na katerih se je med strelce vpisal trikrat, pozneje pa je igral za B-ekipo Benfice in zanjo dosegel dva gola na 26 tekmah.

V prejšnji sezoni je kot posojen nosil dres portugalskega drugoligaškega kluba SC Covilha, za katerega je odigral 13 tekem in se enkrat vpisal med strelce.

Angel Di Maria Foto: Reuters

Angel di Maria v Torinu

Italijanski nogometni velikan Juventus je tik pred sklenitvijo pogodbe z argentinskim reprezentantom Angelom Di Mario. 34-letni zveznik zapušča PSG. V četrtek zvečer je prispel v Italijo, kjer ga danes čakajo še zadnje formalnosti glede prestopa. O tem, da bo izkušeni gavč kmalu okrepil "staro damo", je dal vedeti tudi sam klub, ki je na socialnih omrežjih objavil njegov prihod z letalom v Torino.

Argentinski reprezentant, ki ga pozimi čaka nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju, bo z Juventusom podpisal enoletno pogodbo, za katero bo po poročanju medijev prejel sedem milijonov evrov. Pred tem je sedem sezon igral za PSG, vendar pariški klub z njim ni podaljšal pogodbe, tako da bo v Italijo prestopil kot prost igralec. V Evropi je igral tudi za madridski Real, Manchester United in Benfico.

Atletico pripeljal mladega Brazilca

Španski nogometni prvoligaš Atletico Madrid je za naslednjih pet sezon podpisal pogodbo z 22-letnim brazilskim igralcem Samuelom Linom, ki je k atletom prestopil iz portugalskega kluba Gil Vicente. Rdeče-beli so portugalskemu klubu plačali 6,5 milijona evrov.

🔴⚪ #BienvenidoLino



🤝 Acuerdo con el Gil Vicente FC para el traspaso de Samuel Lino; el extremo brasileño firma por 5 temporadas.



👋 𝐵𝑒𝑚-𝑣𝑖𝑛𝑑𝑜 a la familia atlética 😀



Prvi vratar atletov je kapetan slovenske reprezentance Škofjeločan Jan Oblak. To je druga poletna okrepitev Atletica po belgijskem vezistu Axelu Witselu. V minuli sezoni je Lino dosegel 13 golov in pet podaj v 37 nastopih v vseh tekmovanjih in pomagal klubu Gil Vicente doseči peto mesto v portugalski ligi in se uvrstiti v evropsko konferenčno ligo.

Bayern pripravlja 80 milijonov evrov za nakup Nizozemca

Matthijs de Ligt zadnja tri leta igra za Juventus. Foto: Getty Images Bayern želi po Sadiu Maneju v tem poletnem prestopnem roku pripeljati še eno veliko ime. Ogrel se je za prihod nizozemskega branilca Matthijsa de Ligta. Prepoznal ga je kot idealnega kandidata za šefa obrambne vrste desetkratnih nemških prvakov. Ker je nekdanji biser Ajaxa star komaj 22 let, je pred njim še dolga kariera.

Sky Sport poroča o tem, da je Bayern našel skupen jezik z Juventusom. Za mladega branilca, za katerega se zanimata tudi Manchester United (zlasti njegov nekdanji trener pri Ajaxu Erik ten Hag) in Chelsea, bi lahko plačal okrog 80 milijonov evrov. Italijanski velikan je leta 2019 za de Ligta, s katerim ima sklenjeno pogodba do junija 2024, sicer plačal Ajaxu 75 milijonov evrov.

Bergwijn uresničil otroške sanje

Nizozemski nogometni reprezentant Steven Bergwijn se je iz angleškega prvoligaša Tottenhama preselil k nizozemskemu velikanu Ajaxu. Nekdanji evropski prvak je za 24-letnega krilnega nogometaša, ki igra najraje na levi strani, plačal 31,25 milijona evrov, kar je rekord na Nizozemskem.

Bergwijn, ki se je v Anglijo preselil januarja 2020 iz PSG, je v dresu Tottenhama debitiral z golom in zmago nad Manchester Cityjem, pozneje pa si ni priigral rednega mesta v začetni enajsterici in je lansko sezono odigral le štiri tekme v premier league.

24-letni nogometaš, rojen v Amsterdamu, je podpisal pogodbo za pet sezon. S sklenitvijo sodelovanja je uresničil otroške sanje, saj je želel nositi dres članske zasedbe Ajaxa. Pri omenjenem klubu je nabiral izkušnje v mlajših letih, nato pa zaslovel v dresu PSV iz Eindhovna. Za nizozemsko izbrano vrsto, s katero ga čaka letos nastop na SP v Katarju, je zbral 22 nastopov in se podpisal pod šest zadetkov.

Argentinec že v Manchestru

Mladi argentinski napadalec Julian Alvarez je po tem, ko je odigral zadnjo tekmo za River Plate, prispel v Manchester, kjer bo nosil dres Cityja do leta 2027. Bogati angleški klub je zanj plačal 18,5 milijona evrov.

Argentinec je pol leta nastopal za River Plate kot posojen nogometaš Cityja, po četrtkovi tekmi, v kateri je River remiziral proti Velezu (0:0) in v osmini finala (skupen rezultat 0:1) izpadel iz tekmovanja Copa Libertadores, pa se je odpravil na Otok. V nedeljo bo predstavljen navijačem Cityja, skupaj z Erlingom Haalandom, Kalvinom Phillipsom in Stefanom Ortego Morenom.

Tin Matić nova okrepitev Celja

Slovenski nogometni prvoligaš Celje se je okrepil s Tinom Matićem, ki je podpisal triletno pogodbo. Štiriindvajsetletni napadalec se v knežje mesto seli po prestopu iz kranjskega Triglava, oblekel pa bo dres s številko 17, so zapisali v celjskem taboru.

Najboljši strelec 2. SNL v lanski sezoni svojo pot nadaljuje v Celju! 👑⚽️



Matić je napadalec, ki je po prihodu iz Dragovoljca odrasel v nogometni šoli zagrebškega Dinama, čigar barve je branil vse do mladinske selekcije. Julija 2016 se je podal na tuje in okrepil vrste Legie iz Varšave, a se je po nekaj sezonah vrnil v domovino. Minulo sezono je igral v 2. slovenski nogometni ligi in bil z 21 zadetki na 26 tekmah najboljši strelec 2. SNL, dvakrat pa je v polno meril tudi v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev Prve lige Telemach.

Reina se je po 17 letih vrnil v Villarreal

Nekdanji španski reprezentančni vratar Jose Manuel Reina, bolj znan z vzdevkom Pepe, je kot prost igralec po prekinitvi sodelovanja z italijanskim Laziem podpisal enoletno pogodbo s španskim nogometnim prvoligašem Villarrealom, z veljavnostjo do 30. junija 2023, so danes potrdili v klubu, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Sin slovitega prav tako vratarja Miguela Reine je bil že član Villarreala od julija 2002 do julija 2005. Veteran bo 31. avgusta dopolnil 40 let.

Pepe Reina is training at Miralcamp 17 years later.



Reina je bil zadnji dve leti med vratnicama Lazia iz Rima. V Španijo pa se je vrnil kot prost igralec, brez odškodnine. Reina bo v ekipi trenerja Unaija Emeryja najverjetneje drugi vratar za Geronimom Rullijem.

Reina je zaslovel kot član Liverpoola, za katerega je igral od 2005 do 2013. Pri Liverpoolu je bil nosilec več klubskih rekordov, med drugim je bil trikratni prejemnik zlate rokavice angleškega prvenstva, ki jo vsakoletno podelijo najboljšemu vratarju. Od leta 2013 je kot posojeni igralec zaigral za Napoli, s katerim je leta 2014 osvojil italijanski pokal.

Od leta 2005 do 2017 je bil standardni član španske nogometne reprezentance, večinoma kot rezervni vratar za Ikerjem Casillasom. Bil je tudi član ekipe, ki je postala evropski prvak v letih 2008 in 2012 ter 2010 svetovni prvak.

V sezoni 2014/15 je nosil tudi dres Bayerna Münchna, za katerega pa ni veliko igral in je z njim sporazumno prekinil pogodbo. Profesionalno kariero je začel v Barceloni, od leta 2018 do 2020 je bil član Milana, za katerega se prav tako ni naigral ter je bil hitro posojen Aston Villi.