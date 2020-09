V živo: Konec je. Oglasil se je Messi in sporočil: Ostajam!

Mi etapa en el Manchester United ha terminado y sólo tengo palabras de agradecimiento, aclaro y cierro éste tema.⚽️. My time at Manchester United has finished and I only have words to say thank you, I clarify and close it. ⚽️

