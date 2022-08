Noro, koliko ponuja Chelsea za mladega Hrvata!

Londonski Chelsea razmišlja o okrepitvah v zadnji vrsti. Že dalj časa spremlja hrvaškega branilca Joška Gvardiola, ki se dokazuje pri Leipzigu, kjer si deli slačilnico tudi z nekdanjim slovenskim reprezentantom Kevinom Kamplom. Italijanski novinar Fabrizio Romano, ki pozorno spremlja dogajanje v prestopnem roku, poroča, da so modri iz Londona stopili v stik s predstavniki rdečih bikov, za 20-letnega Hrvata, nekdanjega branilca zagrebškega Dinama, pa ponujajo kar 90 milijonov evrov.

Če bo bogati nemški klub sprejel ponudbo, bo Gvardiol postal najdražji branilec vseh časov, poskrbel pa bo tudi za hrvaški rekord. Zdajšnji rekorder, kar zadeva najdražji prestop branilcev, je kapetan Manchester Uniteda Harry Maguire, za katerega so rdeči vragi Leicester Cityju plačali 87,1 milijona evrov.

Exclusive: Chelsea are in advanced talks with RB Leipzig to sign Joško Gvardiol! Deal would be completed now but with Gvardiol staying at RB Leipzig, he’d join Chelsea in June 2023. 🚨🔵 #CFC



Official proposal submitted today around €90m. Negotiations ongoing on clubs side. pic.twitter.com/3HKoSIjcyN