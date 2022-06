Slovenski vratar se seli na Ciper, nova prestopna bomba na Otoku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vid Belec se seli na Ciper

Reprezentančni vratar Slovenije Vid Belec bo kariero nadaljeval na Cipru. Italijanska Salernitana je na svoji spletni strani sporočila, da je našla skupni jezik z Apoelom in da se Belecu zahvaljuje za njegove predstave v zadnjih letih, ki so imele odločilno vlogo pri zgodovinskem preboju kluba iz Salerna v prvo italijansko ligo. Dvaintridesetletni Belec je za Apoel branil že pred tremi leti, sicer pa je to njegov deseti klub v profesionalni karieri.

Gabriel Jesus po novem za Arsenal Gabriel Jesus se seli k Arsenalu. Foto: Reuters

Kot poročajo številni tuji mediji, naj bi brazilski nogometaš Gabriel Jesus dres Manchester Cityja zamenjal za dres Arsenala. Kot poroča Fabrizio Romano, naj bi brazilski nogometaš z Arsenalom že sklenil dogovor okoli osebnih zahtev, pogodbo pa naj bi že sklenila tudi kluba. Gunners naj bi za Gabriela Jesusa odšteli dobrih 52 milijonov evrov, 25-letni nogometaš pa naj bi podpisal petletno pogodbo. City naj bi denar od prodaje unovčil za nakup veznega nogometaša Leedsa Kalvina Philipsa.

Arsenal bo z nakupom Jesusa zapolnil vrzel, ki je nastala ob odhodu Alexandra Lacazetta v Lyon. Brazilec se je Cityju pridružil leta 2017, od takrat pa je dosegel 95 golov na 236 tekmah. Blizu prestopa k Arsenalu naj bi bil iz vrst Leedsa še en Brazilec - Raphinha.

Frenkie de Jong je še vedno član Barcelone. Foto: Reuters

Manchester United poskuša še naprej v svoje vrste zvabiti nogometaša Barcelone, Nizozemca Frenkieja de Jonga, a kluba za zdaj še nista dosegla dogovora o prestopu. Barcelona je v ta dogovor poskušala vključiti tudi nogometaša rdečih vragov Harryja Maguierja, a je United njihov predlog že zavrnil, saj naj bi si novi trener Uniteda Erik ten Hag želel angleškega branilca obdržati v svoji ekipi. Kluba naj bi se še naprej dogovarjala o odkupni vrednosti de Jonga, ta naj bi skupaj z bonusi znašala dobrih 79 milijonov evrov.

