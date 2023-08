Tik pred koncem prestopnega roka zadišalo po prestopu Mlakarja

Tik pred koncem poletnega prestopnega roka je zadišalo po prestopu Jana Mlakarja. 24-letni slovenski nogometni reprezentant bi lahko zapustil splitski Hajduk in se vrnil v Italijo, kjer se zanj zanima drugoligaški klub Pisa.

Član serie B po poročanju hrvaških medijev ponuja Dalmatincem tri milijone evrov, kar je znesek, ki bi lahko zadovoljil vodstvo splitskega kluba. Pisa je želela svoje vrste okrepiti z Mlakarjem že v začetku lanskega leta, ko je Hajduku za Ljubljančana ponujala dva milijona evrov, a pri hrvaškem klubu niso bili zadovoljni z višino ponudbe.

Mlakar brani barve Hajduka od leta 2021. Z njim je osvojil dve hrvaški pokalni lovoriki, na 81 tekmah pa je dosegel 31 zadetkov. Pred prihodom v Split je bil najboljši strelec 1. SNL v dresu Maribora, za katerega je v sezoni 2020/21 nastopal kot posojeni nogometaš Brightona. V karieri je pridobil številne izkušnje z igranjem v Italiji, saj se je dokazoval pri Fiorentini in Venezii.

Dodi Lukebakio se seli v Sevillo. Foto: Guliverimage

Belgijec okrepil Sevillo

Belgijski nogometaš Dodi Lukebakio se iz berlinske Herthe seli k španski Sevilli, sta v četrtek zvečer potrdila oba kluba. Prestop je ocenjen na 10 milijonov evrov, 25-letni Belgijec pa je z Andaluzijci podpisal petletno pogodbo.

Lukebakio je v Nemčiji v treh sezonah za Hertho dosegel 28 golov, igral je tudi v Wolfsburgu. Zanj se je v prestopnem roku zanimal tudi angleški Burnley. V Angliji je Belgijec pred tem leta 2019 že igral za Watford.

V Berlinu, klub igra v drugi ligi in ima finančne težave, pa bodo morali poiskati kakšno okrepitev, saj sta ekipo pred sezono med vidnejšimi igralci zapustila tudi Marco Richter in Suat Serdar.

Svit Sešlar Foto: Vid Ponikvar

Sešlar že odigral zadnjo tekmo za Olimpijo

Sešlar je po četrtkovem evropskem porazu Olimpije potrdil, da je bila to zanj zadnja tekma v dresu ljubljanskega kluba. Po poročanju SportKluba ga v svoje vrste vabi bogati turški drugoligaš Eyupspor in zanj ponuja 2,3 milijona evrov, zeleno-beli pa so v sredo že predstavili igralca, ki bi lahko zapolnil vrzel po odhodu Sešlarja. To je Nizozemec Reda Boultam.