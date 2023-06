Slovenski prvoligaši se krepijo, Kampl in Šeško imata novega soigralca

Slovenski nogometni prvoligaši nadaljujejo kadrovanje pred novo sezono. Koper je v svoje vrste po novem pripeljal 21-letnega hrvaškega vezista Gabriela Groznico, ki mu ga je do konca sezone posodila zagrebška Lokomotiva. Primorci lahko Groznico po koncu sezone odkupijo.

Mladi Zagrebčan se je kalil v mladinskem pogonu Dragovoljca in Lokomotive, ki ga je v sezoni 2021/22 posodila Jarunu. V minuli sezoni je za Lokomotivo zaigral na petih prvoligaških tekmah, v drugi hrvaški ligi pa je zbral 44 nastopov. Gre za nekdanjega člana kadetske in mladinske reprezentance.

Na Bonifiko so se to poletje preselili že Jan Koprivec, Enej Marsetič, Nardin Mulahusejnović, Omar Kočar, Mark Pabai in Nik Omladič, številni nogometaši pa so zapustili Obalo, med njimi tudi Rudi Požeg Vancaš, ki bo po novem igral na Madžarskem za novopečenega prvoligaša Diosgyör.

Korošec novi član Radomelj

V Radomljah bo vrzel, nastalo po odhodu Esterja Soklerja v Aberdeen, skušal zapolniti Niko Kukovec. Dvaindvajsetletni Korošec je v drugi polovici prejšnje sezone nastopal za Bistrico, sicer pa se je že kot najstnik iz Maribora preselil v Fiorentino, v začetku leta 2021 pa se je vrnil v Slovenijo in postal član Celja. Za grofe ni odigral uradne tekme, prvo polovico minule sezone pa je preživel pri italijanskem nižjeligašu Iglesiasu. Radomljani so v teh dneh podaljšali pogodbo z vratarjem Emilom Velićem.

Stanković iz Sežane k Bravu

Ljubljanski prvoligaš Bravo pa se je okrepil z Jakoslavom Stankovićem, nazadnje članom sežanskega Tabora. Stanković je s Šiškarji podpisal pogodbo do konca sezone 2023/24 z možnostjo podaljšanja še za dve leti.

"Veliko mi pomeni, da ostajam v Prvi ligi Telemach. Bravo sem do sedaj spremljal zgolj z razdalje. Vedel sem, da se v klubu dobro dela, vsa pričakovanja pa so bila na mestu. Pogoji so odlični, z ekipo sem se hitro ujel, treningi pa so zelo kakovostno sestavljeni. Zares je vse na izjemno visoki profesionalni ravni. Vesel sem, da sem dobil priložnost za naslednji korak v svoji karieri," je dejal Stanković, sicer nekdanji up Triglava in Olimpije.

V prvoligaški konkurenci je na 61 tekmah dosegel pet zadetkov in tri asistence. "Zelo smo zadovoljni, da se nam je uspelo dogovoriti in pripeljati Jakoslava v Ljubljano. Je mlad, domač igralec z visokim nogometnim potencialom, kar se povsem sklada z našo filozofijo ponujanja priložnosti in razvijanja mladih slovenskih igralcev. Motorično in tehnično je na zavidljivi ravni in naredili bomo vse, da mu ponudimo najboljše pogoje pri njegovem nadaljnjem razvoju," pa je dodal trener Brava Aleš Arnol.

Pri ljubljanskem prvoligašu, ki je poleti pripeljal tudi Mateja Poplatnika, so razkrili, da so se s Sežanci v okviru prestopa dogovorili tudi o delitvi deleža naslednjega prestopa. Bravo bo v uvodnem krogu gostil novopečenega prvoligaša Rogaško, ki je pred dnevi svoje vrste okrepil z nekdanjim članom Celja, branilcem Žanom Flisom.

Okrepitvi za Leipzig in Bayern

Nemški nogometni prvoligaš Leipzig, za katerega je doslej igral nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, odslej pa bo pri njem še slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško, se je okrepil z napadalno usmerjenim vezistom Christophom Baumgartnerjem, so potrdili na spletni strani kluba.

Triindvajsetletnik, ki lahko igra na več položajih v zvezni vrsti in tudi kot napadalec, je podpisal petletno pogodbo, njegov zadnji delodajalec Hoffenheim, kateremu se je pridružil s 17 leti, pa bo za Avstrijca po poročanju avstrijske tiskovne Apa dobil 27 milijonov evrov odškodnine.

Christoph Baumgartner se je z Leipzigom dogovoril za dolgoročno sodelovanje. Foto: Guliverimage

Baumgartner je v prejšnji sezoni za Hoffenheim zbral po sedem golov in podaj, za sabo pa ima tudi že 29 nastopov za avstrijsko izbrano vrsto, v katerih je zbral deset golov in štiri podaje.

Raphael Guerreiro Foto: Guliverimage

Guerreiro iz Dortmunda v München

Novo okrepitev pa so predstavili tudi pri nemškem prvaku Bayernu. Kot prost igralec je na Bavarsko prišel levi bočni branilec Raphael Guerreiro, ki je nazadnje igral za rumeno-črnega tekmeca iz nemške lige, Borussio Dortmund.

Guerreiro je k Borussii prišel leta 2016 iz Lorienta. V elitni nemški ligi je odigral 224 tekem ter dosegel 40 golov in 50 podaj. "Ko je prišel klic Bayerna, sem se hitro odločil. Čast je igrati za tako velik klub," je dejal Guerreiro. Ta je po avstrijskem vezistu Konradu Laimerju, ki je prišel iz Leipziga, druga poletna okrepitev Bavarcev.