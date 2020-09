Komaj 19-letni desni bočni branilec Ajaxa Sergiño Dest, za katerim je šele ena članska sezona, je velika želja Bayerna in Barcelone, ki si želita talentiranega Nizozemca kar se da hitro videti v svojih vrstah, zdaj je le še vprašanje, čigavo ponudbo bo Dest izbral. Piše se, da ima nekoliko več možnosti nemški prvak, a bomo videli.

Ajaxa za mladeniča zahteva vsaj 25 milijonov evrov.

🚨📝 - Barcelona have officially reported themselves at Ajax for Sergiño Dest. The game between Barcelona & Bayern is now in full swing, Ajax are no longer counting on Dest to stay. [via @MikeVerweij] pic.twitter.com/v6O4fXxMiG