Rijad Mahrez se je po odmevnih predstavah pri Leicestru, kjer je igral od leta 2014 do 2018, leta 2018 pridružil Manchester Cityju in zanj zbral skupno 236 nastopov v vseh tekmovanjih.

Riyad Mahrez has completed medical tests as new Al Ahli player. ✅🟢🩺



On his way to Saudi soon — he will play with Édou Mendy, Roberto Firmino and waiting for Allan Saint-Maximin. pic.twitter.com/TQH07aOHxA