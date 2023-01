Za mladega Afričana odšteli 27,5 milijonov evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Bournemoutha, ki se v elitni angleški ligi borijo za obstanek v ligi, so dobili okrepitev. Klub bo plačal 27,5 milijona evrov za 20-letnega napadalca, Danga Ouattaro, ki je doslej igral za francoski Lorient. Reprezentant Burkine Faso je v tej sezoni v dresu Lorienta dosegel šest golov in šest asistenc. To je peti najvišji prestop v tem letu.