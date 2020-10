Everton in trener Carlo Ancelotti sta pred novo sezono sestavila izjemno ekipo. Z novo sredino so zdaj resna ekipa, malce šibkejši so bili le v obrambi, a tudi to bi se lahko do konca prestopnega roka spremenilo. Po poročanju angleških medijev se je ekipa iz Liverpoola dogovorila za prestop branilca Norwicha Bena Godfreyja. Cena: 27,5 milijona evrov + bonusi.

Everton have agreed an initial £25m fee with Norwich for centre-back Ben Godfrey. The deal will include add ons. (Source: The Times) pic.twitter.com/bENsYIDyZC — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 1, 2020