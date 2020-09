V živo: Kdo bi si mislil, da bo šel Liverpool na Joto! Drago bo.

Manchester City vsaj še dva meseca ne bo mogel računati na odličnega napadalca Sergia Agüera, ki si je poleti poškodoval koleno. Čeprav so mislili, da se bo izkušeni 32-letni napadalec vrnil tik pred začetkom sezone, ga ne bo še vsaj dva meseca, je na novinarski konferenci potrdil trener sinjemodrih Josep Guardiola.

Sergio Aguero could be out for another two months due to the knee injury he suffered in June