RB Leipzig je pred podpisom pogodbe z norveškim orjakom Alexandrom Soerlothom, ki ga je pozimi 2018 iz danskega Midtjyllanda pripeljal Crystal Palace. Za Angleže je odigral le 20 tekem, nato pa so ga začeli posojati naokoli.

V pretekli sezoni je preživel v Turčiji pri Trabzonsporju, zdaj pa se obeta prodaja v Nemčijo. Ekipa Kevina Kampla bo 194 cm visokega napadalca plačala, vsaj tako se piše, 25 milijonov evrov.

Alexander Sørloth is expected to sign for RB Leipzig today for €25m.



He's currently in Germany and scheduled to undergo a medical later.



(Source: @simenpe) pic.twitter.com/7ffChSEUPz