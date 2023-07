Po dveh letih in pol zapušča Muro in se za odškodnino seli v Švico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mihael Klepač po dveh letih in pol zapušča Muro in se seli v Švico.

Mihael Klepač po dveh letih in pol zapušča Muro in se seli v Švico. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Hrvaški nogometaš Mihael Klepač je po dveh letih in pol zapustil slovenskega prvoligaša Muro, je soboški klub sporočil na spletni strani. Petindvajsetletnik se v zameno za odškodnino seli v Švico k Yverdonu, so še zapisali črno-beli.

V pretekli sezoni je bil Klepač s sedmimi zadetki in sedmimi podajami drugi strelec in prvi asistent Mure. Pol leta pred iztekom pogodbe si je zaželel novega izziva, v zameno za odškodnino se seli k Yverdonu, so Muraši sporočili na spletni strani.

"Za mano je lepo obdobje, v katerem sem se z Muro veselil naslova državnih prvakov in igral v Evropi. V zadnjih dveh letih in pol smo imeli tako vzpone kot padce, a vedno so nam ob strani stali navijači. Sporočam vam, da še naprej podpirajte Muro, z mojim odhodom pa ste dobili enega navijača več," je v izjavi za klub dejal Klepač.

Klepač je k Muri prišel 1. januarja 2021 in v tem času odigral 82 tekem ter se 15-krat vpisal med strelce. Pred tem je krilni nogometaš nosil še dres Aluminija iz Kidričevega, v Bosni in Hercegovini je bil član Željezničarja, v domovini pa je igral za Dugopolje, Rudeš, Varaždin in Osijek.

Bitshiabu k Leipzigu Kampla in Šeška

Nemški nogometni prvoligaš RB Leipzig, katerega član je vrsto let tudi Slovenec Kevin Kampl, na novo pa se mu je pridružil še slovenski reprezentant Benjamin Šeško, je podpisal pogodbo s komaj 18-letnim El Chadaillom Bitshiabujem iz PSG.

Kar 1,96 metra visoki obrambni igralec je z novim delodajalcem sklenil sodelovanje do 30. junija 2028, so danes sporočili iz saškega kluba.

Po poročanju medijev bo Leipzig za prestop odštel med 14 in 15 milijonov evrov ter bonuse.

Bitshiabu je sedma nova okrepitev Leipziga v poletnem prestopnem roku po Loisu Opendu (Lens), Fabiu Carvalhu (Liverpool/posoja), Christophu Baumgartnerju (Hoffenheim), Šešku, Nicolasu Seiwaldu (oba RB Salzburg) ter vratarju Leopoldu Zingerleju (Paderborn).

