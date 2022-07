Tuji mediji: Juventus sprejel bogato ponudbo Bayerna

Skoraj 23-letni branilec de Ligt, ki ima sicer pogodbo z Juventusom do 30. junija 2024, naj bi z Bayernom podpisal petletno pogodbo do junija 2027.

Matthijs de Ligt to FC Bayern, here we go! Verbal agreement has been reached tonight as clubs have been in contact all day - final bid accepted by Juventus for package worth more than €80m 🚨🔴🇳🇱 #FCBayern



De Ligt has already agreed personal terms and will sign until June 2027. pic.twitter.com/JRQRubjVPD