Liverpool sporoča Bayernu, da mora seči globlje v žep

Potem, ko je Liverpool že poskrbel za odmeven poletni prestop in v svoje vrste pripeljal Urugvajca Darwina Nuneza, za katerega bi lahko Benfica zaslužila (z bonusi vred) kar 100 milijonov evrov, pa je še vedno nejasna usoda Sadia Maneja. Zvezdnik iz Senegala ima z rdečimi sklenjeno pogodbo do poletja 2023, po številnih letih, ki jih je preživel na Otoku, pa bi si želel nadaljevati kariero v Nemčiji. Zanj se zanima nemški prvak Bayern, ki je Liverpoolu že poslal dve ponudbi.

Otočani so obe zavrnili, saj smatrajo, da bi lahko za izkušenega afriškega asa iztržili več. Po poročanju angleških medijev bi jih zadovoljila odškodnina v višini 50 milijonov evrov, Bayern pa je za zdaj ponudil največ 35. Liverpool je sicer tik pred sklenitvijo novega poletnega posla. Anfieldu je vse bližji mladi branilec škotskega Aberdeena Calvin Ramsay, za katerega so Liverpoolčani pripravljeni odšteti več kot 7 milijonov evrov.

Mane, ki je letos s Senegalom postal afriški prvak, se trenutno nahaja v domovini. V svojem rojstnem mestu Bambaly je organiziral prijateljsko tekmo. Na blatnem igrišču sta se mu je pridružilo veliko znanih imen, denimo El Hadji Diouf, Papiss Cisse, Mbaye Diagne in Desire Segbe.

Sadio Mane returned to the pitch where it all began for him in his village Bambaly in Senegal to play a local match yesterday. 👌🏾🙌🏾



With him is his idol El Hadji Diouf, Papiss Demba Cisse, Mbaye Diagne and Désiré Segbe of Benin. pic.twitter.com/f6jjjrnU3B