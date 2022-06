Nekdanji zvezdnik Man Cityja se seli na klop angleškega drugoligaša

Kompany na klop Burnleyja

Vincent Kompany je novi glavni trener angleškega Burnleyja, ki bo v novi sezoni igral v angleški drugi nogometni ligi. Nekdanji zvezdnik Manchester Cityja, ki je prejšnji mesec zapustil trenersko mesto v Anderlechtu, je dejal, da ga "navdušuje izziv, ki ga čaka".

Šestintridesetletnik, ki je z Belgijo leta 2018 osvojil tretje mesto na svetovnem prvenstvu, je od leta 2019 pri Anderlechtu opravljal dvojno vlogo igralca trenerja. Z uradnim koncem profesionalne nogometne poti pa je leta 2020 v klubu prevzel vlogo glavnega trenerja. Maja se je s klubom dogovoril o sporazumni prekinitvi sodelovanja. Anderlecht je pod njegovo taktirko redno sezono 2021/22 končal na tretjem mestu. V končnici so zasedli tudi tretje mesto.

Kompany, ki je svojo poklicno nogometno kariero začel leta 2003 pri belgijskemu kolektivu, je bil od 2006 do 2008 član nemškega Hamburga, nato pa je kar 11 let igral na Otoku za Manchester City. S Cityjem je osvojil štiri premierligaške naslove, dva pokala FA in širi pokale angleške lige.

Z Anderlechtom je bil kot igralec dvakrat belgijski prvak, in sicer v letih 2004 in 2006. "Nogometni klub Burnley je resnično zgodovinska angleška ekipa in v čast mi je biti imenovan za vodjo prve ekipe," je dejal Kompany.

"Veselim se, da bom začel delati z igralci in bom skušal ustvariti pozitivno, zmagovalno ekipo za naše navijače, ko se vrnemo na Turf Moor. Navdušen sem bil nad vizijo uprave, ki je usklajena z mojo, in veselim se, da bom odigral svojo vlogo, ko vstopamo v pomembno sezono," je dejal Kompany, ki bo skušal Burnley popeljati nazaj v elitno premier ligo.

Burnley je prejšnji mesec izgubil status v premier league, ko jih je poraz z 2:1 proti Newcastle Unitedu poslal v championship. Člani po kakovosti najvišjega ranga angleškega nogometa so bili vse od sezone 2016/17.

Hellas Verona ima novega trenerja

Gabrieleja Cioffija, nekdanjega začasnega trenerja Udineseja, so izbrali za novega trenerja Hellasa Verone, s katero je podpisal dveletno pogodbo, je v torek sporočil klub serie A iz Veneta. Šestinštiridesetletni Cioffi je zasedel izpraznjeno mesto po odhodu Hrvata Igorja Tudorja. Cioffi je bil glavni kandidat za trenerja Verone, potem ko Udinese s 46-letnikom ni podaljšal pogodbe.

Gabriele Cioffi je prevzel Hellas Verono. Foto: Reuters

Tudor je klub zapustil 28. maja, ker se z vodstvom kluba ni dogovoril za nadaljevanje sodelovanja, kljub precej uspešni sezoni, ki jo je Verona končala na devetem mestu prvenstvene lestvice v serie A, predvsem po zaslugi trojice napadalcev, ki so jo sestavljali Giovanni Simeone, Antonin Barak in Gianluca Caprari.

