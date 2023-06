Nov šok za PSG, odšel bo tudi Mbappe!

Po poročanju francoskega športnega dnevnika L'Equipe bo Kylian Mbappe najpozneje prihodnje leto zapustil PSG. Leta 2024 mu poteče pogodba z bogatim francoskim klubom, ki si na vse pretege želi osvojiti evropski naslov, a mu navkljub zvezdniški zasedbi, v prejšnji sezoni so v napadu sodelovali Mbappe, Lionel Messi in Neymar, to še ni uspelo.

Nekdaj sta bila tekmeca, pri Interju iz Miamija pa bosta Lionel Messi in David Beckham sodelavca. Foto: Reuters

Navijači PSG v zadnjih mesecih niso skrivali nezadovoljstva nad predstavami Messija in Neymarja. Argentinec, ki je lani popeljal domovino do naslova svetovnega prvaka, je po koncu sezone že zapustil Park princev. Po tem, ko mu je potekla pogodba s Parižani, se je odločil, da bo kariero nadaljeval v ligi MLS, pri klubu Inter Miami, za katerega skrbi nekdanji angleški nogometni zvezdnik David Beckham. Parižane bi lahko zapustil tudi Neymar, za katerega se zanima kar nekaj evropskih klubskih velikanov, tako da bi lahko Mbappe v novi sezoni ostal brez obeh zvenečih južnoameriških soigralcev.

Bo Mbappe zapustil PSG brez odškodnine?

Pri PSG razpada atomski napad, ki so ga sestavljali Mbappe, Messi in Neymar. Foto: Reuters Sodeč po poročanju L'Equipe pa bo Park princev v bližnji prihodnosti zapustil tudi Mbappe. Francoski as, ki je lani v finalu svetovnega prvenstva dosegel kar tri zadetke, je pri 24 letih že najboljši strelec v zgodovini kluba. Če leta 2024 ne bo podaljšal sodelovanja, bo zapustil PSG kot prosti igralec, takrat pa bi lahko prišla do izraza njegova želja, ki jo je v preteklosti večkrat izražal, da bi nekoč zastopal barve madridskega Reala. Z morebitnimi snubci bi se lahko začel pogajati že od januarja 2024 dalje.

Tako se je vodstvo PSG znašlo v težavah, saj bi lahko najboljšega igralca, katerega tržna vrednost po oceni Transfermarkta znaša 180 milijonov evrov, prihodnje leto izpustilo iz rok brez odškodnine. Zato ni izključeno, da bi zaradi tega, ker Mbappe ni pripravljen leta 2024 podaljšati sodelovanja, prodalo francoskega napadalca že to poletje.

PSG, ki je leta 2018 za prihod Mbappeja odštel Monacu okrog 180 milijonov evrov, je v lasti Qatar Sports Investments. Kylian Mbappe je bil v nedavno končani sezoni najboljši strelec francoskega prvenstva. Foto: Reuters

Madridski Real bo v poletnem prestopnem roku najbolj osredotočen na prihod novega napadalca, saj je bele baletnike po dolgih letih zapustil Francoz Karim Benzema, ki je šel po stopinjah Cristiana Ronalda in se preselil v Savdsko Arabijo. Parižane zapušča tudi nekdanji kapetan Reala, izkušeni španski branilec Sergio Ramos.