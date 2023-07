Paul Pogba zavrnil milijone iz Savdske Arabije, Bravo se je okrepil

Francoski nogometaš Paul Pogba ne želi sprejeti donosne, večmilijonske ponudbe iz Savdske Arabije, ampak 30-letnik svojo prihodnost vidi še naprej le v Juventusu, so zapisali pri športnem dnevniku L'Equipe. Pogbajeva zadnja sezona je minila v znamenju poškodb, zaradi katerih je izpustil vse klubske izzive, pa tudi svetovno prvenstvo v Katarju. Slovenski nogometni prvoligaš Bravo je sporočil, da se mu je kot posojen igralec do konca sezone 23/24 pridružil nogometaš zagrebškega Dinama, Jakov Gurlica.

Francoski nogometni zvezdnik Paul Pogba je v svoji karieri igral le za dve ekipi, Juventus in Manchester United, s tem da je bil prvič v torinskem klubu od leta 2012 do 2016, drugič pa se je k stari dami vrnil lani.

Kot poroča L'Equipe, je Pogba poln motivacije za čim boljše dosežke z italijanskim velikanom Juventusom, a tudi za vrnitev v francosko reprezentanco. Njegov cilj je, da v dresu les bleus naslednje leto zaigra na evropskem prvenstvu, potem ko je moral SP 2022 v Katarju izpustiti zaradi operacije kolena.

Pogba je v svoji karieri za Francijo, s katero je na munidalu leta 2018 osvojil tudi naslov prvaka, odigral 91 tekem in dosegel 11 golov.

Dobrodošel v Ljubljani Jakov. pic.twitter.com/EO2NhIUmFh — NK Bravo (@NKBravo) July 11, 2023

Jakov Gurlica okrepil obrambo Brava

Slovenski nogometni prvoligaš je sporočil, da se mu je kot posojen igralec do konca sezone 23/24 pridružil nogometaš zagrebškega Dinama, Jakov Gurlica. Komaj 19-letni hrvaški branilec bo v Ljubljani združil moči z rojakom Marom Katinićem.

"Prvič sem v Sloveniji, a hvaležen za priložnost. O klubu sem govoril z Marom, s katerim se poznava iz mlajših selekcij Dinama, in o Bravu mi je povedal same dobre stvari. Želim igrati, želim napredovati in ekipi pomagati do čim boljših rezultatov," je za klubsko spletno stran povedal mladi branilec.

