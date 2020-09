V živo: vse bolje je jasno, da sestanek ne bo imel pravega smisla

Manchetser United je v pretekli sezoni naredil korak naprej, a njegova obramba je bila še vedno skoraj vsak teden tarča posmeha. Ne nazadnje je ta tudi razlog, da se rdeči vragi niso uvrstili v finale lige Europa, zato si trener Ole Gunnar Solskjaer želi okrepiti zadnjo vrsto.

Prvi na seznamu želja pa ni nihče drug kot mladi soigralec Kevina Kampla pri RB Leipzigu Dayot Upamecano, za katerim je kljub le 21 letom fantastična sezona. Francoski branilec ima z rdečimi biki sklenjeno pogodbo do leta 2023, zato rdeči biki niti ne pomišljajo o prodaji, bi pa se to lahko zgodilo prihodnje leto, ko bodo klubi lahko aktivirali odkupno klavzulo v vrednosti 42 milijonov evrov. Če ga bo United želel pripeljati že v tej jeseni, bo cena neprimerno višja.

Who would Dayot Upamecano replace in the Manchester United defence if he was to sign for the Red Devils? 💭 pic.twitter.com/VnJZya7yI4