Haaland zadel, a sledil je šok. Norvežani v hudih težavah.

Po pestrem petkovem sporedu kvalifikacij za Euro 2024, v katerem je Slovenija po porazu na Finskem zapravila vodilni položaj v skupini H, v soboto tekme tretjega kroga potekajo v skupinah A, E, F, G in J. Nov šok so doživeli Norvežani, ki so izgubili še drugič. Po preobratu jih je z 2:1 premagala Škotska. Cristiano Ronaldo bo ob 20.45 s Portugalsko gostil Bosno in Hercegovino ter lovil nove rekorde.

Haaland zadel, v zadnjih minutah pa preobrat

Lyndon Dykes Foto: Reuters Prvi vrhunec sobotnega kvalifikacijskega dne je bila tekma skupine A med Norveško in Škotsko. Erling Haaland in soigralci so prevladovali večji del tekme, a do vodstva z 1:0 prišli šele z bele točke. Enajstmetrovko je v 61. minuti uspešno izvedel prav Haaland. A so nepopustljivi Škoti v zaključku tekme naredili veliki preobrat. Lyndon Dykes in Kenny McLean sta zadela v razmaku vsega dveh minut in Škotska je sredi Osla zmagala z 2:1. Pogled na lestvico skupine se zdi kar neverjeten: Škoti vodijo z maksimalnim izkupičkom devetih točk, Norvežani imajo eno samo, saj so marca izgubili s Španijo in remizirali z Gruzijo.

Ronaldo bo zvečer lovil nove rekorde

Cristiano Ronaldo Foto: Reuters V sklopu sobotnih večernih tekem izstopata nastopa Portugalske, evropskih prvakov iz leta 2016, ki bodo gostili ambiciozno Bosno in Hercegovino, ter dvoboj med Belgijo in Avstrijo, ki želi presenetiti zvezdniško zasedbo, ki je v zadnjih letih kar nekaj časa zasedala prvo mesto na svetovni jakostni lestvici Fife.

Pred dvobojem med Portugalsko in BiH je v središču pozornosti Cristiano Ronaldo. Pri 38 letih je še vedno lačen dokazovanja in zadetkov v državnem dresu, novi selektor Roberto Martinez mu zelo zaupa. Kmalu se bo kot prvi Zemljan vpisal v reprezentančni klub 200, obenem pa lahko še izboljša strelski svetovni rekord (122 zadetkov). Proti BiH bo nastopil že 199. v karieri, jubilejno 200. tekmo pa bi lahko odigral v torek, ko bo Selecao gostoval na Islandiji.

Ronaldo je v tem kvalifikacijskem ciklusu v imenitni strelski formi. Tako proti Liechtensteinu kot tudi Luksemburgu se je vpisal med strelce dvakrat, s štirimi goli pa je drugi najboljši strelec kvalifikacijskega ciklusa. Boljši je le Danec Rasmus Hojlund, ki bo v ponedeljek gostoval v Stožicah.

Ko se je Ronaldo nazadnje pomeril z BiH, pisalo se je leto 2011, je v dodatnih kvalifikacijah za Euro 2012 svoji reprezentanci pomagal do prepričljive zmage s 6:2 z dvema zadetkoma. Pri gostih, ki jih vodi Faruk Hadžibegić, bi lahko največjo nevarnost obrambi Portugalske predstavljal Edin Džeko, ki je nedavno v finalu lige prvakov z Interjem ostal praznih rok proti Cityju, na njegov naslov pa sta prispeli mikavni ponudbi za selitev v Savdsko Arabijo oziroma Turčijo.

Jubilej za avstrijskega zvezdnika Reala

David Alaba bo nastopil stotič v dresu Avstrije. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Belgija bo pričakala slovenske severne sosede na stadionu kralja Baudouina v Bruslju. Obe reprezentanci sta še neporaženi v skupini F, rdeči vragi pa želijo po razočaranju na SP 2022, po katerem so zamenjali selektorja (namesto Roberta Martineza je prišel Domenico Tedesco). Zanimivo je, da so Avstrijci nazadnje premagali Belgijce leta 1959, nato pa na naslednjih petih tekmah zbrali tri remije in dva poraza.

Pri gostiteljih bo zaradi poškodbe mišice, ki jo je staknil v finalu lige prvakov, manjkal Kevin de Bruyne, v napadu pa bi lahko sodelovala osmoljenec finala lige prvakov Romelu Lukaku, ki je marca v kvalifikacijah za EP 2024 kar trikrat zatresel mrežo Švedske, in Lois Openda, ki je v prejšnji sezoni blestel v francoskem prvenstvu. V avstrijskem taboru bo slavnostno, saj bo David Alaba nastopil stotič za reprezentanco.

Na Euro neposredno le Nemci



Euro 2024 bo v Nemčiji. Foto: Guliverimage V kvalifikacijah za Euro 2024, ki se bo začel čez slabo leto v Nemčiji, nastopa 53 članic evropske nogometne družine. Edina reprezentanca, ki je že uvrščena na tekmovanje, je gostiteljica Nemčija. Na SP 2022 je elf razočaral, tako da bo na domačem Euru veljal le največji dosežek, če se bo želel odkupiti razočaranim navijačem. Favoritov za najvišje dosežke je še ogromno, a si bodo morali vsi, razen Nemcev, še zagotoviti nastop prek kvalifikacij. Na Euro 2024 se bosta neposredno uvrstili najboljši reprezentanci (1. in 2. mesto) iz vsake izmed desetih skupin, zadnje tri vstopnice pa bodo razdeljene v dodatnih kvalifikacijah, v katerih bodo imele prednost tiste izbrane vrste, ki so bile neuspešne v skupinskem delu kvalifikacij, a boljše v zadnji izvedbi lige narodov.

