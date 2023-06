Neverjetne številke Cristiana Ronalda, ki lahko le še rastejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po pestrem petkovem sporedu kvalifikacij za Euro 2024, v katerem je Slovenija po porazu na Finskem zapravila vodilni položaj v skupini H, se bodo danes s tekmami 3. kroga predstavili v skupinah A, E, F, G in J. Cristiano Ronaldo bo s Portugalsko gostil Bosno in Hercegovino ter lovil nove rekorde, Belgija bo pričakala Avstrijo, sobotni spored pa se bo začel že ob 15. uri s tekmama v Litvi in Luksemburgu.