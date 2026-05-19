Neverjetna smola junaka BiH, ki spominja na trpljenje Luke Dončića

Navijači Bosne in Hercegovine so se po senzacionalni uvrstitvi na SP 2026, za katero so na odločilnem nastopu izločili štirikratne svetovne prvake Italijane, znašli v sedmih nebesih. Navijači zmajev nestrpno odštevajo dneve do začetka spektaklov čez lužo, medtem pa je idilo v taboru varovancev Sergeja Barbareza pokvarila huda poškodba enega najpomembnejših mož. Haris Tabaković si je na zadnji klubski tekmi sezone poškodoval levo stopalo, zdravniki pa ocenjujejo, da bo okrevanje trajalo vsaj nekaj mesecev. Osmoljenec pa se vseeno noče predati. S pomočjo nadčloveških naporov in ogromne želje se želi predčasno vrniti na igrišče in morda na SP 2026 že nastopiti za BiH.

Ko je Bosna in Hercegovina v dodatnih kvalifikacijah v Zenici premagala Italijo, je pomemben delež k uvrstitvi na SP 2026 prispeval Haris Tabaković. Zvezni igralec Borussie iz Mönchengladbacha je dosegel zadetek za izenačenje na 1:1 in izsilil podaljšek, nato pa so se gostitelji po strelih z bele točke uvrstili na veliko tekmovanje. To bo v ZDA, Kanadi in Mehiki potekalo od 11. junija do 19. julija 2026.

Dvoboji se bodo tako začeli že čez slab mesec, zato je bila še toliko večja žalost v očeh selektorja Sergeja Barbareza in navijače BiH, ko so izvedeli, da si je Tabaković na zadnji klubski tekmi v sezoni 2025/26 poškodoval levo stopalo. Poškodba nogometaša Borussie iz Mönchengladbacha, za katero je v tej sezoni v bundesligi dosegel 13 zadetkov, je vse prej kot nedolžna. Okrevanje naj bi trajalo vsaj nekaj mesecev.

Haris Tabaković je v tej sezoni za Borussio Mönchengladbach dosegel 13 zadetkov. Foto: Guliverimage

Če bo ostalo pri tem, Tabaković ne bo mogel uresničiti otroške želje in zaigrati na svetovnem prvenstvu. Čeprav so napovedi črnoglede, pa 31-letni zvezni igralec, sicer rojen v Švici, še zdaleč ni vrgel puške v koruzo. V želji, da bi vendarle prehitel zdravniške napovedi in zaigral na SP, je po poročanju nemškega Sky Sporta zavrnil operacijski poseg. Odločil se je za konservativen način zdravljenja, se pri tem posvetoval s številnimi zdravniki v Nemčiji in sprejel odločitev, da bo za začetek dva tedna na poškodovanem levem stopalu nosil posebno obutev, ki bi lahko pospešila njegovo okrevanje.

Navijači stiskajo pesti in molijo, da bi čudežno okreval in vendarle zaigral na SP 2026, na katerem se bo BiH v skupinskem delu tekmovanja pomerila s Kanado, Švico in Katarjem. Želja je ogromna, zgodba Tabakovića pa spominja na tisto, kar je v ZDA v končnici NBA doživljal slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić, ko je bil željan narediti vse, kar je v njegovi moči, da bi lahko zaigral za Jezernike, a je bila poškodba stegenske mišice prehuda. Bo imel Tabaković več sreče?