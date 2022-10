Kakšen derbi! Bayern vodil z 2:0, v zadnji sekundi Borussia do točke!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Največji nemški derbi Borussia Dortmund - Bayern se je v devetem krogu bundeslige končal z veliko dramo. Bavarci so do 74. minute vodili z 2:0, nato pa je v peti minuti sodnikovega dodatka, v zadnji akciji na tekmi, Anthony Modeste zabil za remi z 2:2.

Bayern je vodil 2:0. Foto: Guliver Image Na najbolj prestižnem nogometnem derbiju na nemških tleh je bolje kazalo Bayernu. Verižni nemški prvaki od leta 2013 so prvi gol dosegli v 33. minuti, po kombinirani akciji ter močnem in natančnem strelu z 20 metrov je zadel nemški reprezentant Leon Goretzka. Njegov klubski in reprezentančni kolega Leroy Sane je po podobnem scenariju v 53. minuti podvojil prednost na 2:0.

Youssouf Moukoko Foto: Guliver Image V nadaljevanju so rumeno-črni iz Dortmunda pritisnili z vsemi topovi. V 74. minuti je Youssoufa Moukoko znižal na 1:2, devet minut kasneje pa je francoski napadalec Anthony Modeste zapravil idealno priložnost za izenačenje. V sami končnici so Bavarci močno trpeli in imeli celo igralca manj, potem ko je Francoz Kingsley Coman prejel drugi rumeni karton. V izdihljajih tekme je bila pobuda domačih nogometašev le poplačana, izenačujoči gol pa je v peti minuti sodnikovega podaljška zabil Modeste.

Uspešna šok terapija za Bayer

Bayer iz Leverkusna je pod vodstvom novega trenerja iz Španije Xabija Alonsa, ki je sredi tega tedna zamenjal Švicarja Gerarda Seoaneja, dosegli drugo zmago v sezoni. Na domačem stadionu so premagali Schalke iz Gelsenkirchna s 4:0. Za zanesljivo zmago je dvakrat zadel nizozemski branilec Jeremie Frimpong (41., 53.), po en zadetek sta prispevala Francoz Moussa Diaby (38.) in Brazilec Paulinho (90.).

Vodilni Union igra v nedeljo

Dogajanje na vrhu nemškega prvenstva je vse bolj zgoščeno. Vodilni Union Berlin, ki je v prejšnjem krogu prvič izgubil, bo v nedeljo zvečer gostoval pri Stuttgartu, ki je trenutno na mestih, ki vodijo v izpad. Drugi Freiburg, ki je po točkah izenačen z berlinsko ekipo, bo na delu pri Herthi. Bayern in Borussia po medsebojnem remiju zaostajata za dve točki.

Nemško prvenstvo, 9. krog: Petek, 7. oktober:

Hoffenheim : Werder Bremen 1:2 (1:1) Sobota, 8. oktober:

Bayer Leverkusen : Schalke 4:0 (2:0)

Augsburg : Wolfsburg 1:1 (0:1)

Mainz : RB Leipzig 1:1 (1:0)

Kevin Kampl (Leipzig) je igral od 73. minute.

Bochum : Eintracht Frankfurt 3:0 (0:0)

Borussia Dortmund : Bayern München 2:2 (0:1) Nedelja, 9. oktober:

15.30 Borussia Mönchengladbach - Köln

17.30 Hertha - Freiburg

19.30 Stuttgart - Union Berlin