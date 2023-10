Letos si kiksa proti Werderju Borussia ni dovolila

Pred osmim krogom prve bundeslige je bila situacija na lestvici zelo izenačena: vodilni Bayer in četrti Dortmund sta ločili le dve točki. V Dortmundu še niso preboleli spomladanske izgube lovorike, ki so jo zapravili v zadnjih minutah zadnje tekme. No, morda pa je bila usodna že prva tekma prejšnje sezone. Takrat so proti Werderju vodili z 2:0, a izgubili z 2:3. In prav ekipa iz Bremna je bila njihov tokratni nasprotnik. Imela je 11 točk manj, torej je štela le zmaga. In rumeno-črni so jo tudi dosegli. Z 1:0, edini gol na tekmi pa je zabil Julian Brandt. Dortmund se je dolgo mučil z ekipo z dna lestvice, kljub terenski premoči Porurcem dolgo ni uspelo zatresti mreže, vse do 67. minute. Werder je doživel že šesti poraz v sezoni.

