Nogometaši Borussie so bili spomladi na tleh, ko so v zadnjem krogu izgubili naslov prvaka. Foto: Guliver Image

Benjamin Šeško in Kevin Kampl v osmem krogu nemške bundeslige v soboto ob 15.30 z Leipzigom gostujeta v Darmstadtu. Krog v petek odpirata Borussia Dortmund in Werder Bremen. Vodilni Bayer Leverkusen v soboto gostuje v Wolfsburgu.

Pred osmim krogom prve bundeslige je situacija na lestvici zelo izenačena: vodilni Bayer in četrti Dortmund ločita le dve točki. V Dortmundu še niso preboleli spomladanske izgube lovorike, ki so jo zapravili v zadnjih minutah zadnje tekme. No, morda pa je bila usodna že prva tekma prejšnje sezone. Takrat so proti Werderju vodili z 2:0, a izgubili z 2:3. In prav ekipa iz Bremna je njihov tokratni nasprotnik. Ima 11 točk manj, torej šteje le zmaga.

Nemško prvenstvo, 8. krog:

Petek, 20. oktober:

Sobota, 21. oktober:

Nedelja, 22. oktober:

Lestvica: