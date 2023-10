Deseta tekma za Šeška prava za zmago in kakšen gol

Nemško prvenstvo je po šestih krogih zelo izenačeno: prvih pet ekip ločijo tri točke, v zadnjem krogu sta Leipzig in Bayern München igrala 2:2. Ta konec tedna se igra sedmi krog, ko bo zelo zanimivo na sobotnem dvoboju med Dortmundom in Unionom iz Berlina. Tudi Bayern bo imel znova težko delo: gosti Freiburg.

Nekoliko lažja naloga, vsaj na papirju, pa čaka ekipo RB Leipzig z dvema slovenskima nogometašema Kevinom Kamplom in Benjaminom Šeškom. S 13 točkami petouvrščena ekipa bundeslige (štiri zmage, remi in poraz) namreč gosti 16. Bochum, ki še nima zmage (tri točke za tri remije). V lanski sezoni je Leipzig doma ta dvoboj dobil s 4:0, je pa res, da je nato izgubil v gosteh z 0:1.

To bo deseta uradna tekma za Šeška v dresu Leipziga. Če seveda dobi priložnost za igro. Od dosedanjih devetih je le dve začel v prvi postavi. A ko Šeško igra, Leipzig običajno zmaga. Šele sredi tega tedna je prvič s svojim novim klubom izgubil – v ligi prvakov proti branilcu naslova Manchestru Cityju z 1:3. Šeško je igral zadnjih 20 minut. Tekma z Bochumom bo v soboto popoldne ob 15.30. Bochum je to sezono dobil že 19 golov, največ med vsemi klubi. Torej to bo prava tekma za zmago Leipziga in kakšen Šeškov gol.

