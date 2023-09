V živo: Šeško greje klop proti Bayernu

Za Benjaminom Šeškom sta prvi dve tekmi v dresu RB Leipziga, ki ju je odigral v prvi postavi: v petem krogu bundeslige ob zmagi nad Mönchengladbachom, sredi tedna pa v prvem krogu nemškega pokala, ko je za zmago s 3:2 ekipi Wehen Wiesbaden zabil dva gola. V soboto ob 18.30 ga zdaj čaka najtežja možna tekma v Nemčiji – proti 33-kratnim državnim prvakom Bayernu iz Münchna, trener Marco Rose, ki zaradi zdravstvenih težav pogrešal Tima Wernerja in Danija Olma, pa ga ni uvrstil v udarno enajsterico. Prednost sta dobila Danec Yussuf Poulsen in Belgijec Lois Openda, 20-letni Slovenec pa bo na svojo priložnost čakal na klopi za rezervne igralce.

Bayern je osvojil zadnjih 11 nemških prvenstev, v zadnjih minutah tudi prejšnje. Dvakratni podprvak prve nemške bundeslige Leipzig je bil v prejšnji sezoni tretji. Po petih krogih novega prvenstva je bil Bayern s 13 točkami vodilni (štiri zmage in remi), Leipzig pa z 12 na četrtem mestu (štiri zmage in poraz). Vmes sta še Bayer Leverkusen in Stuttgart. Leipzig je izgubil samo na prvi tekmi, na kateri pa Benjamin Šeško ni igral. Slovenski reprezentant tako na prvenstvih in pokalnih tekmah v bundesligi poraza še ne pozna, zabil pa je dva gola v ligi in dva v pokalu. Z Bayernom je Šeško že igral, avgusta na superpokalni tekmi 26 minut. In Leipzig je zmagal s 3:0.

Šeško optimist: Znova lahko premagamo Bayern Benjamin Šeško je v tej sezoni nastopil za Leipzig sedemkrat in dosegel pet zadetkov. Dvakrat je bil uspešen v bundesligi, dvakrat v nemškem pokalu, enkrat pa v ligi prvakov. Foto: Reuters Kaj pred srečanjem z Bayernom napoveduje 20-letni biser slovenskega nogometa Benjamin Šeško? ''Želimo zmagati na vsaki tekmi. Trenutno smo v dobri formi, a moramo na vsaki tekmi dati vse od sebe in pokazati, da si zaslužimo zmago. Če bomo to naredili, imamo veliko priložnost, da vsem pokažemo, kdo smo in česa smo sposobni. Moramo biti dobro pripravljeni. Tako fizično kot tudi psihološko,'' v intervjuju za klubsko stran ni skrival prepričanja, da lahko RB Leipzig še drugič v tej sezoni prekriža načrte Bavarce. V superpokalnem srečanju jih je ugnal s 3:0, to je bil tudi dvoboj, na katerem je Šeško prvič oblekel dres Leipziga na uradnem dvoboju tekmovalnega značaja. ''Takrat smo odigrali odlično. Če bomo pokazali podobno predstavo, lahko znova premagamo Bayern. Bo pa to zelo zahtevna tekma, na kateri pa igramo doma, tako da bodo navijači predstavljali veter v hrbet,'' komaj čaka na derbi nemškega prvenstva. Na igrišču ga čaka obračun z angleškim zvezdnikom Harryjem Kanom, ki mu gre odlično v dresu Bayerna. ''Je fantastičen napadalec, že vrsto let igra na svetovni ravni in dokazuje, kako je lahko kos pritisku,'' zelo spoštuje najboljšega strelca bavarskega velikana.

Borussia skočila na prvo mesto le do sobote

Foto: Reuters Nogometaši Hoffenheima in Borussie iz Dortmunda so imeli na uvodni tekmi šestega kroga nemške lige priložnost vsaj začasno se prebiti na vrh prvenstvene lestvice. To so izkoristili rumeno-črni gosti iz Dortmunda, ki so zmagali s 3:1.

Nicklas Füllkrug je Borussio popeljal v vodstvo v 18. minuti, z bele pike je izenačil Andrej Kramarić v 25., izid polčasa pa je v sodniškem dodatku postavil Marco Reus. Domačini so ob lovljenju zaostanka puščali vse več prostora, kar je v 95. minuti unovčil Julian Ryerson za končnih 3:1.

Bayer nadaljuje sanjski niz

Alejandro Grimaldo je v Mainzu postavil končni rezultat 3:0. Foto: Reuters V sobotnem popoldanskem sporedu je največ pozornosti veljajo obračunu v Mainzu, kjer je domača zasedba, sicer zadnja na lestvici, gostila Bayer Leverkusen. Ta na koncu ni imel večjih težav na poti do novih treh točk, najprej je tekmecem z avtogolom sicer pomagal Sepp van den Berg, v drugem delu pa sta z zadetkoma v razmaku šestih minut dvoboj odločila Jonas Hofmann in Alejandro Grimaldo. Bayer je zdaj spet prvi s 16 točkami.

Heidenheim je gostil Union Berlin, v tej sezoni so Berlinčani člani lige prvakov, na domači sceni pa ne blestijo. Danes so doživeli že četrti poraz, z edinim golom na tekmi je Jan-Niklas Beste novincem na prvoligaški sceni zagotovil drugi zmago v sezoni in skok na lestvici celo pred današnje tekmece.

Stuttgart, pred tem krogom četrti, je gostoval pri Kölnu. Na koncu je dosegel novo zmago, za oba zadetka je poskrbel Deniz Undav (68. in 88.), tako da njegova ekipa ostaja na mestih tik pod vrhom, začasno je s 15 točkami celo na drugem.

Wolfsburg pa je zadal prvi poraz v sezoni Eintrachtu. Frankfurt je sicer do današnje tekme zbral štiri neodločene izide, danes pa prvič klonil; Jonas Wind je dosegel oba zadetka za Wolfsburg, medtem ko je gostujoča ekipa od 59. minute igrala brez Maria Götzeja, ki je dobil drugi rumeni karton. Borussia Mönchengladbach je dosegla prvo zmago v sezoni, s 3:1 je premagala Bochum.

Nemško prvenstvo, 6. krog:

Petek, 29. september:

Sobota, 30. september:

Nedelja, 1. oktober:

Lestvica: