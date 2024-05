Se vroči Šeško poslavlja od Leipziga? Napada klubski rekord.

To soboto ob 15.30 se bodo začele tekme zadnjega kroga nemškega prvenstva. Pet potnikov za ligo prvakov na čelu s prvakom Bayerjem je že znanih, nepremagljiva zasedba Xabija Alonsa pa bo skušala postati prva v zgodovini bundeslige, ki bi osvojila naslov brez poraza. Benjamin Šeško bo z Leipzigom gostoval pri Eintrachtu in se skušal med strelce vpisati še na sedmi tekmi zapored. Če bi mu uspelo, bi že v krstni sezoni izenačil klubski rekord, zaradi velikega zanimanja tujih snubcev, med katerimi izstopata Arsenal in AC Milan, pa ni izključeno, da bi mladi Slovenec v Frankfurtu odigral zadnjo tekmo za rdeče bike.