Šeško, ki ga selijo v Milano, s klopi zadel za remi

Benjamin Šeško je v izjemni strelski formi. V soboto je zadel še na šesti zaporedni tekmi. Leipzig je gostil Werder, slovenski reprezentant je sicer začel na klopi, a le 12 minut po vstopu v igro zadel za končni izid 1:1. To je bila zadnja domača tekma rdečih bikov v tej sezoni, morda je mladi Radečan, če bo poleti zamenjal klub, odigral zadnjo tekmo na Red Bull Areni. Bayer in Bayern igrata v nedeljo.

RB Leipzig je v bundesligi brez poraza zadnjih 10 tekem, a se je moral za točko proti Werderju precej potruditi. Po avtogolu Nicolasa Seiwalda so rdeči biki ob polčasu zaostajali z 0:1. Oba slovenska nogometaša Kevin Kampl in Benjamin Šeško sta bila na klopi med rezervisti. Mlajši Šeško je vstopil takoj na začetku drugega polčasa (Kampl v 64. minuti) in 12 minut pozneje po podaji Mohameda Simakana zadel za izenačenje na 1:1. To je bil tudi končni izid tekme, s katerim so nekoliko bližje končnemu četrtemu mestu in ligi prvakov. Šeško je tako pri 13 zadetkih, samo pet nogometašev jih je dalo več.

Nogometaši Stuttgarta so v petek zvečer premagali Augsburg z 1:0 in začasno skočili na drugo mesto pred Bayern München.

Prvak Bayer Leverkusen bo skušal nadaljevati rekordni niz neporaženosti v nedeljo v Bochumu, Bayern bo po dramatičnem izpadu v Madridu gostil Wolfsburg, Borussia Dortmund, ki se bo prvega junija potegovala za evropski naslov, pa odhaja k Mainzu.

Trener Leipziga želi, da bi Simons in Šeško ostala



Bosta Marco Rose in Benjamin Šeško sodelovala tudi prihodnjo sezono? Foto: Guliverimage Trener Leipziga Marco Rose si na vsak način želi, da bi napadalca Xavi Simons in Benjamin Šeško vsaj še eno leto vztrajala v klubu. V zadnjih dneh se namreč vrstijo namigi o njunem odhodu. "Veliko je špekulacij. A delamo na tem, da ostaneta. Imam veliko zaupanje v vodstvo kluba in vse tiste, ki so vpleteni v različne pogovore," je v petek dejal Rose. Pred tedni se je Šeška povezovalo z Arsenalom, ta teden je o zanimanju Milana pisala Gazzetta dello Sport. Namigov in ugibanj pa je še bistveno več. Vsekakor Šeško pravico do odhoda ima, saj ima v pogodbi klavzulo, ki ob plačilu 50 milijonov evrov dovoljuje menjavo kluba. Leipzig bi s tem sicer tudi dobro zaslužil, saj je 20-letni slovenski nogometaš pred letom dni prišel v klub iz Salzburg za 24 milijonov. A Rose si na vsak način želi, da napadalni dvojec ostane v ekipi. Težje je s Simonsom, ki ga je klubu posodil Paris St. Germain, a drži tudi, da je zanimanje za Nizozemca manjše kot za Šeška, ki je v zadnjih tednih v izjemni strelski formi. Mislim, da se tukaj počuti dobro. Pri njem vidim tri ali štiri klube, ki pridejo v poštev, a mislim, da tudi sam ve, da je bilo zadnje leto tukaj zanj zelo koristno. Morda bo uvidel, da bi mu dobro delo vsaj še eno leto v Leipzigu," je še dejal 47-letni trener.

