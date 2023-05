Šestica Bayerna, Borussia pod še večjim pritiskom

V nemški bundesligi je v boju za naslov še naprej zelo vroče. Vodilni Bayern je v soboto na Alianz Areni v 32. krogu pričakal Schalke, ki se bori za obstanek in ga razbil s 6:0. Zdaj so na delu še nogometaši Borussie Dortmund, ki so pred tem krogom za bavarsko ekipo na lestvici zaostajali točko. Nove tri skušajo doseči proti Borussii Mönchengladbach (18.30).

Nogometaši Bayerna iz Münchna so v 32. krogu nemškega prvenstva zabeležili zanesljivo zmago proti Schalkeju. Bavarci so od samega začetka prevzeli vajeti v svoje roke. Čeprav je sprva blestel gostujoči vratar Alexander Schwolow, so varovanci Thomasa Tuchla do polčasa zabili dva gola. Prvega je v 21. minuti dosegel Thomas Müller, drugega pa z bele pike Joshua Kimmich (29.). V drugem polčasu je dva gola dosegel Serge Gnabry (50., 66.), prepričljivo zmago pa sta potrdila še Mathys Tel (80.) in Noussair Mazraoui (90+2.).

Na lestvici ima zdaj Bayern 68 točk, Borussia pa mu s tekmo manj sledi s 64.

RB Leipzig Kevina Kampla, ki se krčevito bori za tretje mesto, za konec 32. kroga čaka srečanje z Werderjem iz Bremna.

Nemško prvenstvo, 32. krog:

Petek, 12. maj:

Sobota, 13. maj:

Nedelja, 14. maj: