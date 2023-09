Bayern se je igral z ognjem, Bayer suveren

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Bayerja iz Leverkusna tudi po tretji tekmi nove sezone bundeslige ostajajo pri stoodstotnem izkupičku. S 5:1 so odpihnili Darmstadt. Z enakim izkupičkom se lahko pohvali tudi Bayern, ki je z 2:1 po preobratu ugnal Borussio Mönchengladbach. Prva poraza sta zabeležila Freiburg in Wolfsburg. Borussia Dortmund je proti novincu v ligi Heidenheimu vodila z 2:0, a na koncu osvojila le točko (2:2).

Medtem ko je Bayer suvereno opravil z Darmstadtom (5:1), pa je imel veliko več dela Bayern, ki je vse tri točke rešil šele v zaključku tekme. Bolje je srečanje odprla Borussia Mönchengladbach, saj je za vodstvo z 1:0 v 30. minuti zadel Ko Itakura. Na drugi strani je na 1:1 v 58. minuti poravnal Leroy Sane, za zmago Bayerna pa je nato v 87. minuti pot do gola našel še Mathys Tel, ki je tako postal junak Münchenčanov.

Mathys Tel je zadel za 2:1 in zmago Bayerna. Foto: Reuters

Borussia Dortmund, ki je spomladi tako nesrečno v zadnjih minutah minulega prvenstva ostala brez naslova nemškega prvaka, je novo sezono začela z zmago proti Kölnu in remijem z Bochumom. V tretjem krogu pa proti novincu v ligi Heidenheimu vodila z 2:0, a na koncu osvojila le točko (2:2). Za Heidenheim je točka proti Borussii Dortmund sploh prva točka med nemško elito.

Leipzig proti ekipi, ki je zabila že osem golov

Benjamin Šeško in Kevin Kampl bosta imela s svojim Leipzigom težko delo, saj gostujejo v Berlinu pri Unionu. Ta je na uvodnih dveh tekmah obakrat zabil po štiri gole in je bil do tega kroga s šestimi točkami vodilna ekipa bundeslige.

