V živo: Bayern se je igral z ognjem, Šeško adut s klopi

Nogometaši Bayerja iz Leverkusna tudi po tretji tekmi nove sezone bundeslige ostajajo pri stoodstotnem izkupičku. S 5:1 so odpihnili Darmstadt. Z enakim izkupičkom se lahko pohvali tudi Bayern, ki je z 2:1 po preobratu ugnal Mönchengladbach. Prva poraza sta zabeležila Freiburg in Wolfsburg. Borussia Dortmund je proti novincu v ligi Heidenheimu vodila z 2:0, a na koncu osvojila le točko (2:2). Kevin Kampl in Benjamin Šeško (na klopi) v nedeljo popoldne z Leipzigom gostujeta v Berlinu pri Unionu.