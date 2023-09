Dortmund proti novincu, Leipzig pa proti najbolj vroči ekipi

Borussia Dortmund, ki je tako nesrečno v zadnjih minutah minulega prvenstva ostala brez naslova nemškega prvaka, je novo sezono začela z zmago proti Kölnu in remijem z Bochumom. V petek ob 20.30 z obračunom z novincem v ligi Heidenheimom odpira tretji krog. To je sploh prva uradna tekma med tema dvema nasprotnikoma.

Benjamin Šeško in Kevin Kampl bosta imela s svojim Leipzigom težko delo, saj gostujejo v Berlinu pri Unionu. Ta je na uvodnih dveh tekmah obakrat zabil po štiri gole in je s šestimi točkami vodilna ekipa bundeslige. Po dveh krogih so bili s po šestimi sicer še stoodstotni tudi Bayern München, Bayer Leverkusen, Wolfsburg in Freiburg. Leipzig je imel tri točke, saj je premagal Stuttgart in izgubil proti Leverkusnu.

Nemško prvenstvo, 3. krog:

Petek, 1. september:

Sobota, 2. september:

Nedelja, 3. september: